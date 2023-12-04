Новые сериалы недели: триллер «Сын Алисы» и третий сезон «Хильды»

Начало зимы любителей сериалов вряд ли порадует. Премьера всего одна — отечественный мистический триллер «Сны Алисы» от онлайн-платформы Premier. В противовес ему для уютного семейного просмотра рекомендуется третий сезон анимационных приключений «Хильда», который выйдет в тот же день на Netflix.
Четверг, 7 декабря
триллер
В ролях Алина Гвасалия, Василина Юсковец, Денис Шведов, Екатерина Вилкова, Полина Гухман, Алексей Розин
У Алисы трудные отношения с мамой и с одноклассниками в школе. А ещё Алисе снятся сны. В них она видит будущее. Страшное будущее, от которого невозможно убежать. Вместе со своей единственной подругой она пробует сбежать из дома. Но можно ли выбраться из города, который никогда никого не отпускал?
мультфильм, семейный, приключенческий, фэнтези
В ролях Белла Рэмси, Дэйзи Хаггард, Ако Митчелл, Оливер Нельсон, Амира Фалзон-Оджо, Расмус Хардайкер
Создатель Люк Пирсон
Мультсериал по одноимённой серии комиксов британского иллюстратора Люка Пирсона. Это история о приключениях бесстрашной синеволосой девочки Хильды и её фантастического зверька лисоленя (белого лисёнка с оленьими рожками) Твига, о её жизни в Пустоглуши, переезде в город Трольберг и встречах с различными мифическими существами.
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