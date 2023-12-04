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СЕРИАЛЫ
208

Новые сериалы недели: триллер «Сын Алисы» и третий сезон «Хильды»

Источник: Premier

Начало зимы любителей сериалов вряд ли порадует. Премьера всего одна — отечественный мистический триллер «Сны Алисы» от онлайн-платформы Premier. В противовес ему для уютного семейного просмотра рекомендуется третий сезон анимационных приключений «Хильда», который выйдет в тот же день на Netflix.

Четверг, 7 декабря

 
Премьера+
Premier
Сны Алисы

триллер

В ролях Алина Гвасалия, Василина Юсковец, Денис Шведов, Екатерина Вилкова, Полина Гухман, Алексей Розин

У Алисы трудные отношения с мамой и с одноклассниками в школе. А ещё Алисе снятся сны. В них она видит будущее. Страшное будущее, от которого невозможно убежать. Вместе со своей единственной подругой она пробует сбежать из дома. Но можно ли выбраться из города, который никогда никого не отпускал?

Видео

 
Сезон3
Netflix
Хильда Hilda

мультфильм, семейный, приключенческий, фэнтези

В ролях Белла Рэмси, Дэйзи Хаггард, Ако Митчелл, Оливер Нельсон, Амира Фалзон-Оджо, Расмус Хардайкер

Создатель Люк Пирсон

Мультсериал по одноимённой серии комиксов британского иллюстратора Люка Пирсона. Это история о приключениях бесстрашной синеволосой девочки Хильды и её фантастического зверька лисоленя (белого лисёнка с оленьими рожками) Твига, о её жизни в Пустоглуши, переезде в город Трольберг и встречах с различными мифическими существами.

Видео

Теги
Превью
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