Новые сериалы недели: триллер «Сын Алисы» и третий сезон «Хильды»

Премьера +

Premier

У Алисы трудные отношения с мамой и с одноклассниками в школе. А ещё Алисе снятся сны. В них она видит будущее. Страшное будущее, от которого невозможно убежать. Вместе со своей единственной подругой она пробует сбежать из дома. Но можно ли выбраться из города, который никогда никого не отпускал?