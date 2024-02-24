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6
СЕРИАЛЫ
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«Стыд и срам» — звезда «Настоящего детектива» возмущена критикой четвёртого сезона от Ника Пиццолатто

Источник: HBO

Четвёртый сезон «Настоящего детектива», оставивший нас всех недоумевать, что же это всё-таки было, и плеваться от возмущения в соцсетях, разочаровал отнюдь не только простых зрителей. Создатель сериала Ник Пиццолатто, который в этот раз исполнял лишь функции продюсера (очевидно, чисто номинально), подлил масла в огонь, опубликовав на своей страничке самые красноречивые высказывания фанатов.

Если в двух словах, его называют «большой хуйнёй», плевком в сторону фанатов и создателя, не достойным называться «Настоящим детективом». А финал четвёртого сезона — самым небрежно написанным в истории. И хотя Пиццолатто не снабдил это своими собственными комментариями, все и так всё поняли. Поняла и звезда четвёртого сезона, профессиональный боксёр Кали Рейс:

Это просто позор. Полагаю, если у тебя нет ничего хорошего, чем можно поделиться, просто обсирай других. Это новый тренд.

Это не первый раз, когда Пиццолатто открыто выказывает своё истинное отношение к происходящему — ранее он называл четвёртый сезон глупым, а также чётко обозначил, что не имеет к этому безобразию никакого отношения:

Я абсолютно точно не внёс никакого вклада в эту историю. Вы не можете меня винить.

Видимо, на зло всем критикам создатели уже продлили сериал на пятый сезон, оставив у руля всё ту же Иссу Лопес. Ну вы уже знаете, к кому точно не надо обращаться с претензиями.

Комментарии (6)

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Источник фотографий: Depositphotos

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