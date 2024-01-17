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Режиссёр четвёртого сезона «Настоящего детектива» обвинила фанатов в занижении оценок её детищу

Источник: Max

Как известно, лучшая защита — это нападение. Современные киношники, вынужденные следовать навязанным трендам и делать вид, что всё хорошо, отлично усвоили эту тактику, обвиняя провалы ненавистью токсичных белых мужиков-абьюзеров и прочих непрогрессивных личностей. Вопрос, почему прогрессивные не делают кассу и не улучшают цифровые показатели, как правило, тактично замалчивается. Теперь полку оскорблённых прибыло — Исса Лопес, режиссёр и шоураннер стартовавшего четвёртого сезона «Настоящего детектива» с подзаголовком «Страна ночи», высказала своё громкое «Фе».

Причина громогласному заявлению кроется в приёме зрителями премьеры первого эпизода. Само собой, сезон с двумя сильными и независимыми женщинами в качестве главных персонажей критики встретили фанфарами — на агрегаторе Rotten Tomatoes у него рейтинг в 96%. Первый сезон, на минуточку, те же критики оценили в 91%. Зрители, разумеется, оказались не столь добродушны: первые оценки от них держались ниже 60%, что даже в рамках сериала не самое дно — ниже находятся второй и третий сезоны.

Но Иссу Лопес такой расклад никак не устраивал. Она разразилась постом в социальной сети X, где выразила несомненно объективное и взвешенное мнение, что «братаны и хардкорные фанаты первого сезона» намеренно занизили рейтинги её детищу. Также гражданка Лопес в циничной форме попросила подписчиков зайти на «Томаты» и оставить свой отзыв — подразумевая, что тот должен быть положительным.

Не совсем понятно, имел ли место ревью-бомбинг, или просто не все прогрессивные успели добраться до премьеры, но вскоре ситуация изменилась: оценки на Rotten Tomatoes подросли до нестыдных 71%, а Исса Лопес удалила твит с призывом. Следующим постом она объяснила свой поступок, тем, что рейтинг на «Томатах» подрос и что якобы нехорошо обобщать всех зрителей: тех, кому понравилась её работа, с теми, кто пользуется ревью-бомбингом. Есть ли тут взаимосвязь, и какова она на самом деле — это вопрос для тайного общества любителей шапочек из фольги.

Напоследок можно отметить, что на Metacritic разница между оценками профессиональных критиков и обычных зрителей куда больше — 8 баллов против 4,6. Но, справедливости ради, там и количество отметившихся несравнимо меньше.

Теги
Настоящий детективОтзывыRotten Tomatoes
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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