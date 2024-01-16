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«Лучше звоните Солу»: 53 номинации и 0 побед

Источник: AMC

Нет повести печальнее на свете... Отгремевшая намедни 75-я церемония вручения теленаград «Эмми» подвела черту перед печальной статистикой. В последний раз номинировавшаяся на награды юридическая драма «Лучше звоните Солу» вновь ушла с церемонии ни с чем.

Проект с Бобом Оденкёрком и Ри Сихорн — спин-офф культового сериала «Во все тяжкие» от создателей оригинала — прожил на кабельном канале AMC шесть сезонов и всё это время мелькал в списках номинантов. В этом году номинаций было семь. Но в итоге все статуэтки расхватали лидеры нынешнего наградного сезона «Медведь», «Наследники» и «Грызня».

В соцсетях многочисленные поклонники сериала от Винса Лиллигана и Питера Гулда печалятся, негодуют, однако нисколечко не удивлены. Наблюдать такую удручающую картину им, к сожалению, не впервой.

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Лучше звоните Солу
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