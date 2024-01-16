«Женщине-Халку» не хотят давать второй сезон

Для всех зрителей со специфическими вкусами у актрисы Татьяны Маслани есть не очень приятные новости — исполнительница главной роли в сериале с умопомрачительным CG считает, что ждать второго сезона «Женщины-Халка» не стоит.

Во время стрима Codenames LIVE! — The New Class на Twitch актрису спросили, стоит ли ожидать второго сезона похождений малвеловской зелёной гигантши. Маслани не без юмора ответила:

Не уверена. Думаю, мы профукали наш бюджет. И Disney решила, мол, спасибо, такого нам не надо.

Студия не раскрывала производственную стоимость своей юридической комедии, в которой Дженнифер Уолтерс затащила в постель Сорвиголову. По неподтверждённой информации, первый обошёлся ей приблизительно в $ 225 млн. Прямо скажем, не копейки. На Rotten Tomatoes критики влепили этому 77% одобрения, а вот зрители оценили сериал куда адекватнее — на 32%.