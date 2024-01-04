Первые отзывы на четвёртый сезон «Настоящего детектива» появились на Rotten Tomatoes

Стартующий в середине января четвёртый сезон «Настоящего детектива», которым больше не заведует его создатель Ник Пиццолатто, успел обзавестись первыми отзывами. Новая телеглава с подзаголовком «Страна ночи» собирается поразить зрителей суровыми погодными условиями и чисто женским составом главных расследовательниц. Не исключено, кстати, что это ей удастся.

Потому что первые оценки четвёртого сезона детективной антологии кабельного канала HBO не могут не порадовать нынешних шоураннеров сериала — уровень одобрения «Страны ночи» сейчас достигает идеальных 100%. Правда, пока на основе всего 22 рецензий, но и это не слишком-то мало.

Общее мнение посмотревших первые эпизоды четвёртого сезона таково: перед нами пугающе атмосферный сюжет с бесподобными актёрскими работами ветерана индустрии Джоди Фостер и дебютантки Кали Рейс. «Страну ночи» называют свежим вариантом известных экзистенциальных тем «Настоящего детектива».