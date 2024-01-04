Битва двух инвалидов: в сеть слили сцену драки Сорвиголовы и Эхо из нового сериала Marvel

Если кто-то всерьёз рассчитывал получить от нового марвеловского сериала «Эхо» боёвку уровня «Сорвиголовы», подумайте ещё раз. Или просто посмотрите слитую сцену драки двух героев, которая даже с поправкой на инвалидность обоих, мягко говоря, не внушает.

И хоть самые преданные фанаты, по традиции, остались в восторге от увиденного, часть зрителей с глазами всерьёз разочаровалась.

Одна из худших экшен-сцен, что я видел. Это прямо противоположное тому, что сделало «Сорвиголову» популярным.

Я надуюсь, они просто тренируются, потому что выглядит это ужасно.

Премьера сериала, который продают только Чарли Кокс и Винсент Д’Онофрио, случится уже 9 января. Помимо всего прочего это будет первый сериал MCU со взрослым рейтингом R, так что есть небольшая надежда, что не все драки там будут выглядеть так.