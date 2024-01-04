 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Пyшиcтый пpecтyпник Бип Mип и люди нa cвeжиx кaдpax из «Дoктopa Kтo» Эпичные первые кадры из «Годзиллы против Конга: Новой империи» «Я „пapиpyю“ вcё: Cильнeйший чeлoвeк в миpe xoчeт cтaть aвaнтюpиcтoм» — aнoнc oчepeднoгo фэнтeзи-aнимe пpo гepoя c пceвдoбecпoлeзным cкиллoм «Крик 7» лишился второй звезды за один день Общий тираж манги «Дни Caкaмoтo» превысил 4,3 млн копий
• • •
 
5
СЕРИАЛЫ
296

Битва двух инвалидов: в сеть слили сцену драки Сорвиголовы и Эхо из нового сериала Marvel

Источник: Marvel

Если кто-то всерьёз рассчитывал получить от нового марвеловского сериала «Эхо» боёвку уровня «Сорвиголовы», подумайте ещё раз. Или просто посмотрите слитую сцену драки двух героев, которая даже с поправкой на инвалидность обоих, мягко говоря, не внушает.

 

И хоть самые преданные фанаты, по традиции, остались в восторге от увиденного, часть зрителей с глазами всерьёз разочаровалась.

Одна из худших экшен-сцен, что я видел. Это прямо противоположное тому, что сделало «Сорвиголову» популярным.

Я надуюсь, они просто тренируются, потому что выглядит это ужасно.

Премьера сериала, который продают только Чарли Кокс и Винсент Д’Онофрио, случится уже 9 января. Помимо всего прочего это будет первый сериал MCU со взрослым рейтингом R, так что есть небольшая надежда, что не все драки там будут выглядеть так.

Комментарии (5)

Ещё на эту тему

3Кингпин и Майя Лопес на свежем кадре мини-сериала «Эхо» 8Тигрица Майя дерётся с Сорвиголовой и расстраивает Кингпина в свежем трейлере сериала «Эхо» 16«Пробил час королевы» — утверждает главная героиня «Эхо» в ролике о создании мини-сериала

Тоже интересно

4Финaл «Йeллoycтoyнa» пoлyчил дaтy cъёмoчнoгo cтapтa 3Koшмapы вo cнe и нaявy в тpeйлepe миcтичecкoгo тpиллepa «Cны Aлиcы» 14Peжиccёp «Koнcтaнтинa 2» пpoдoлжaeт paбoтaть нaд фильмoм c Kиaнy Pивзoм 0Peцeнзия и oтзывы нa фильм «Keнтaвp» 0Maнгy «Cиний opкecтp» пpoдoлжaт экpaнизиpoвaть

Далее на КГ

2
Ещё один миллиард! «Бременские музыканты» идут по стопам «Холопа 2»
 6
Неприлично много денег! Российские кинотеатры вернулись к уровню 2021 года
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 507: Последний выпуск 2023 года
 3
Злополучный «Наполеон» Ридли Скотта выходит в цифре 9 января
 5
Кевин Смит удивляет! «Джей и Молчаливый Боб 3» расскажет о разборках за рынок сбыта травки в Джерси
 0
«Тетрис» побеждён, но ещё не пройден до конца
 4
Автор «Шерлока» хочет снять британское «Западное крыло», чтобы перевоспитать политиков
 6
Ужасы проклятого города в новом трейлере Prince of Persia: The Lost Crown
 2
Marvel выпустит комикс-приквел к мультсериалу «Люди Икс '97»
 9
«Надеюсь, в Disney это слушают» — создатель «Джона Уика» хочет взяться за «Звёздные войны»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Sony обеспечит прокат двум фильмам от Apple с Джорджем Клуни, Брэдом Питтом, Скарлетт Йоханссон и Ченнингом Татумом
 
Кино «Oнeгин» Capикa Aндpeacянa пoкaзaл cвoй мнoгoзнaчитeльный пocтep
 
Кино Фэнтезийная драма с Николасом Кейджем «Герой наших снов» уже вышла в цифре
 
Кино Юэль Kиннaмaн гoтoвитcя кapaть винoвныx нa cвeжeм кaдpe бoeвикa «Heмaя яpocть»
 
Аниме «Paндeвy c жизнью» — тизep пятoгo ceзoнa
 
«Они никогда меня не слушали» — создатель оригинального «Ведьмака» рассказал о работе над сериалом
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
7ЕВА
 
 
0Телеовощи – 529: Плохо, но по-другому
 
0Ноль кадров в секунду – 507: Последний выпуск 2023 года
 
 
16Лазер-шоу «Три дебила» – 600: «Мятежная Луна» Зака Снайдера, финал «Слова пацана», увольнение Канга, «Феррари», «Герой наших снов»
 
0Ноль кадров в секунду – 506: Кругом сливы
 
 
5ЕВА – 561: Перекачка магии через драконов
 
1Телеовощи – 528: От проверенных дилеров
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 599: «Слово пацана», «Побег из курятника 2», «Семейный план», критика «Мятежной луны»
 
9Ноль кадров в секунду – 505: Как сделать ничего и провалиться
 
 
2ЕВА – 560: Сто девушек, которых почти никто не любит
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru