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Автор «Шерлока» хочет снять британское «Западное крыло», чтобы перевоспитать политиков

Источник: Warner Bros.

У создателя культового «Шерлока» Стивена Моффата есть идея, как задействовать творческий метод не только на радость зрителям, но и в воспитательных целях. Собирается перевоспитывать родных политиков. Ну или хотя бы попытаться это сделать. Спросите, как? Говорит, нужно бы снять собственную, британскую версию американской драмы «Западное крыло».

В беседе с изданием The Times Моффат пояснил своё желание

Проблема вот в чём. Мы думаем, что быть циничными это по-взрослому, но так размышляют подростки. Наш цинизм в отношении наших политиков вылился в циничных политиков. Если говорить ребёнку, что он плохой, он плохим и вырастет. Если говорит политикам, что они кучка эгоистичных маньяков, то в чём их выгода доказывать нам обратное?

 
Стивен Моффат, знает выход

Сценарист считает, что политических драм у него на родине откровенно не хватает, и надо бы обратить на это внимание. Но выльется ли такое замечание в его личную попытку поправить положение… вероятность действительно существует, однако никакой конкретики по этому вопросу Моффат пока не предоставил.

Комментарии (2)

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