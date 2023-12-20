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СЕРИАЛЫ
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Кингпин и Майя Лопес на свежем кадре мини-сериала «Эхо»

Локти — со стола! Нож в правой руке, вилка — в левой. Уилсон Фиск зорко следит за соблюдением базовых правил поведения за столом. В Портал EW опубликовал свежий эксклюзивный кадр из марвеловского фантастического боевика «Эхо» — зачинателя линейки сериалов MCU со «взрослым» рейтингом. На снимке — главная героиня Майя Лопес (Алаква Кокс) и её строгий опекун Кингпин в исполнении Винсента Д'Онофрио.

Все пять серий мини-сериала под лейблом Marvel Spotlight выйдут на стриминговых платформах Disney+ и Hulu 9 января.

Кадры из сериала «Эхо»
Теги
ГалереяЭхо
Комментарии (1)

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Комиксы
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Источник фотографий: Depositphotos

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