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«Настоящий детектив» получил пятый сезон — им займётся шоураннер четвёртого Исса Лопес

Источник: HBO

Руководство HBO до того впечатлилось «тёплыми» отзывами на четвёртый сезон «Настоящего детектива» от его создателя Ника Пиццолатто, что решило не тянуть с прелюдией и продлить сериал на пятый, оставив у руля Иссу Лопес, шоураннера наделавшей в сети шума своим «мощным» финалом «Страны ночи». Ту самую Иссу Лопес, которая обвиняла зрителей в злонамеренном занижении оценок её творению.

К тому же, рейтинговые показатели заключительной серии четвёртого сезона, главные роли в котором сыграли ветеран индустрии Джоди Фостер и дебютантка Kaли Peйc, не могут не радовать, побив рекорд сериала по просмотрам.

Лопес успела заверить, что у неё есть идейки для следующего сезона, но делиться своими творческими наработками с общественностью отказалась. Потом, сюрприз будет. Конечно, ожидаем чего-нибудь на заоблачном уровне финала четвёртого сезона, не меньше.

Теги
Настоящий детектив
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