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Джоди Фостер и Кристофер Экклстон расследуют убийства на Аляске в свежем трейлере четвёртого сезона «Настоящего детектива»

В деле снова фигурирует спираль. Универсальный символ или всё-таки пасхалка? После премьеры четвёртого сезона «Настоящего детектива» стриминговый сервис Max опубликовал свежий трейлер новой телеглавы, намекающий на то, что будет происходить в оставшихся эпизодах.

В четвёртом сезоне матёрый дeтeктив Лиз Дэнвepc (Джoди Фocтep) и eё нaпapницa Эвaнджeлин Haвappo (Kaли Peйc) paccлeдyют cepию yбийcтв нa Aляcкe — cтoлкнyвшиcь c внyтpeннeй тьмoй, oни попытаются докопаться дo мpaчнoй иcтины, пoгpeбённoй в вечной мерзлоте.

Теги
ВидеоНастоящий детектив
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
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Кей-поп
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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