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Выжившая Элла Пернелл на свежем кадре сериала Fallout

Многосерийная постапокалиптика по культовой игровой серии стала куда чаще напоминать о себе. Втихаря снятый первый сезон сериала Fallout от стримингового сервиса Amazon постепенно обрастает промо-материалами. Свежим эксклюзивным снимком поделился и журнал Empire. На кадре — главная героиня истории Люси в исполнении Эллы Пернелл. Однажды девушка решается покинуть стены защищённого Убежища 33 ради экспедиции в кишащий опасностями внешний мир.

Создателями сериала выступают Грэм Вагнер и Женева Робертсон-Дуорет. Продюсируют проект Джонатан Нолан и Лиза Джой.

Премьера сериала состоится на цифровой платформе 12 апреля.

Кадры из сериала «Fallout»
Теги
ГалереяFallout
Комментарии (3)

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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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