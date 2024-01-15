Выжившая Элла Пернелл на свежем кадре сериала Fallout

Многосерийная постапокалиптика по культовой игровой серии стала куда чаще напоминать о себе. Втихаря снятый первый сезон сериала Fallout от стримингового сервиса Amazon постепенно обрастает промо-материалами. Свежим эксклюзивным снимком поделился и журнал Empire. На кадре — главная героиня истории Люси в исполнении Эллы Пернелл. Однажды девушка решается покинуть стены защищённого Убежища 33 ради экспедиции в кишащий опасностями внешний мир.

Создателями сериала выступают Грэм Вагнер и Женева Робертсон-Дуорет. Продюсируют проект Джонатан Нолан и Лиза Джой.

Премьера сериала состоится на цифровой платформе 12 апреля.