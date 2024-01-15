Телеовощи. Выпуск 531: Старый новый Боб

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|05:38 —
|Первые отзывы на четвёртый сезон «Настоящего детектива»
|09:38 —
|Новый ролик «Мистера и миссис Смит»
|18:53 —
|Marvel наконец поняла, почему с сериалами у неё не заладилось
|34:01 —
|«Мандалорец» и «Локи» — самые популярные сериалы 2023 года
|36:42 —
|Джон Фавро срежиссирует фильм по вселенной «Звёздных войн»
|42:11 —
|«Асока» продлена на второй сезон
|53:35 —
|Второй сезон «Одних из нас» нашёл свою Эбби
|01:00:42 —
|Трейлер адаптации «Задачи трёх тел»
|01:16:04 —
|Свежее интервью с шоураннерами «Игры престолов»
|01:29:35 —
|Трейлер очередного спин-оффа «Ходячих мертвецов»
|01:35:43 —
|«Эхо» (Echo) — 1x01
|02:02:07 —
|«Джек Ричер» — 2x06
|02:18:36 —
|«Монарх: Наследие монстров» — 1x09
|02:21:46 —
|«Хильда» — 3x03—04
|02:30:03 —
|«Десятое королевство» — 1x05 (финал сериала)
|02:44:40 —
|«Война и мир» – 1x02
|03:09:37 —
|«Гоморра» — 1x10
|03:20:34 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 2x20
|03:31:22 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 6x15
|03:39:35 —
|«Постановка» — 1x03
|03:54:09 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 11x07
|04:01:50 —
|«Задача трёх тел» — 1x19
|04:13:33 —
|«Аркейн» — 1x07
|04:19:36 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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