Телеовощи. Выпуск 529: Плохо, но по-другому

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|09:33 —
|«Чем мы заняты в тени» завершится на шестом сезоне
|12:10 —
|«Иные» и «Красный 5» — тизеры отечественных сериалов
|25:25 —
|«Волшебный участок» — 1x01
|38:07 —
|«Голубоглазый самурай» (Blue Eye Samurai) — 1x01
|01:01:26 —
|«Что, если...?» — 2x01—04
|01:07:49 —
|«Медленные лошади» — 3x06 (финал сезона)
|01:23:41 —
|«Джек Ричер» — 2x04
|01:35:08 —
|«Монарх: Наследие монстров» — 1x07
|01:38:46 —
|«Маяк 23» — 1x07—08 (финал сезона)
|01:43:07 —
|«Постановка» (Staged) — 1x01
|01:51:46 —
|«Десятое королевство» — 1x04
|02:01:44 —
|«Гоморра» — 1x08
|02:13:56 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 2x18
|02:25:09 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 6x13
|02:36:07 —
|«Южный Парк: Не предназначено для просмотра детьми»
|02:39:13 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 11x05
|02:45:30 —
|«Задача трёх тел» — 1x17
|02:53:29 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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