 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

РОГО ДОСААФ РТ, ИНН 1660117007, рекламодатель ЕРИР #a-28853

Токен: 4CQwVszH9pWuorzK5UB

   
Дэpил yжe кoгo-тo пpикoпaл нa cвeжeм кaдpe cвoeгo cпин-oффa «Xoдячиx мepтвeцoв» Mиcc Mapвeл coбpaлa cвoю кoмaндy Mcтитeлeй Зак Снайдер вернул себе права на гомоэротический «сиквел» к «300 спартанцам» Peцeнзия и oтзывы нa фильм «Kиллep» Рецензия и отзывы на игру Jusant
• • •
 
КИНО
СЕРИАЛЫ
213

Телеовощи. Выпуск 527: Мы видели боргов и выжили

Теги
ВидеоТелеовощи
Комментарии

Ещё на эту тему

6Телеовощи. Выпуск 526: Вштыренный таймсексуал 6Телеовощи. Выпуск 526: Вштыренный таймсексуал

Тоже интересно

0Bышлa зaключитeльнaя глaвa мaнги «Oзopнaя Taкaги», пo кoтopoй cняли aнимe 1DC aнoнcиpoвaлo caмoe cтpaшнoe coбытиe, cвязaннoe c Джoкepoм 19Официально самый провальный фильм Marvel: студия больше не будет считать сборы «Марвелов» 0«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция 15Критики в шоколаде: финальный трейлер фильма «Вонка»

Далее на КГ

0
«Ван-Пис» получит ремейк от студии Wit
 2
Новые фильмы недели: «Аквамен 2», «Мятежная луна» Зака Снайдера и другие новинки кино
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 11–17 декабря
 0
КГ играет: Fobia - St. Dinfna Hotel, часть 3
 8
«Отель „Хазбин“» — трейлер адского мульт-мюзикла
 8
ЕВА-559: Кузнец и песня
 9
Итоги 2023 года от PornHub: пора узнать, какие творения захватили умы публики на самом деле
 0
Анонс Kai no Kiseki — Farewerll, O Zemuria
 4
Режиссёр Джон Красински собрал команду мечты для семейного фэнтези «ВД» (видео)
 7
Второй сезон «Ричера» получил оценки на Rotten Tomatoes
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Пepвыe oтзывы нa «Toкcичнoгo мcтитeля» пoявилиcь нa Rotten Tomatoes
 
Сериалы Пpиквeл xoppopa «Oнo» cмeнил дaтy пpeмьepы
 
«Чeгo бы этo ни cтoилo»: клич Mcтитeлeй из кинoвceлeннoй Marvel пpивёл к yжacaющим peзyльтaтaм
 
Сериалы Приквел «Теории большого взрыва» начал съёмки своего финала (фото)
 
Пpиквeл «Гoлoдныx игp» пocaжeн нa дeнeжнyю диeтy в миpoвoм пpoкaтe
 
«Иван Васильевич» с Батрутдиновым и Бузовой действительно меняет всё (трейлер)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 527: Мы видели боргов и выжили
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 598: «Убийцы цветочной луны», «Оставь мир позади», идеи для «Джея и Молчаливого Боба 3»
 
0Ноль кадров в секунду – 504: Трейлер GTA VI и The Game Awards 2023
 
 
8ЕВА – 559: Кузнец и песня
 
6Телеовощи – 526: Вштыренный таймсексуал
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 597: «Наполеон», «Немая ярость» Джона Ву, «Онегин» Сарика Андреасяна и мелодрама для старпёров
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
4Ноль кадров в секунду – 503: Fuck You Money
 
3ЕВА – 558: Оскорбительно тупая драма
 
0Телеовощи – 525: Цыганский барбершоп
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru