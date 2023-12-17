Телеовощи. Выпуск 527: Мы видели боргов и выжили

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Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|06:08 —
|Тизер сериала «Мистер и миссис Смит»
|11:27 —
|Шоураннер «Карателя» займётся сериалом «Человек-паук Нуар»
|16:28 —
|«Скрежет металла» получил второй сезон
|19:31 —
|«Счастливчик Хэнк» с Бобом Оденкёрком закрыт после первого сезона
|22:29 —
|Трейлер второго сезона «Что если?»
|29:28 —
|«Благие знамения» продлены на третий сезон
|30:38 —
|Дегенерация Доктора Кто
|39:38 —
|Трейлер мульт-мюзикла «Отель „Хазбин“»
|41:03 —
|«Хильда» — 3x01
|46:52 —
|«Медленные лошади» — 3x04
|01:04:16 —
|«Монарх: Наследие монстров» — 1x05
|01:15:09 —
|«Маяк 23» — 1x06
|01:17:52 —
|«Рик и Морти» — 7x09
|01:23:52 —
|«Десятое королевство» — 1x03
|01:36:14 —
|«Гоморра» — 1x06
|01:50:58 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 2x16
|02:03:27 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 6x11
|02:11:43 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 11x03
|02:17:07 —
|«Задача трёх тел» — 1x15
|02:27:11 —
|«Аркейн» — 1x05—06
|02:35:53 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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