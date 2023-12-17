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«Отель „Хазбин“» — трейлер адского мульт-мюзикла

Ох и долгим же выдался путь мультсериала «Отель „Хазбин“» от пилотного выпуска к полноценному сезону! Тот самый мультфильм, что собрал без малого сотню миллионов просмотров на YouTube, вышел ещё в осенью 2019 года, так что фанаты прождали продолжения больше четырёх лет. Конечно, за это время там же на YouTube успели выпустить аж 16 серий спин-оффа под названием «Адский босс», но это было всё-таки не то.

И вот теперь ожидание наконец-то близится к концу: «Отель „Хазбин“» стартует на Amazon уже 19 января. А пока можно насладиться полноценным трейлером сериала, ещё до премьеры продлённого на второй сезон:

Теги
ВидеоОтель „Хазбин“
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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