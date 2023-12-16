«Бандитский Петербург» получит продолжение «20 лет спустя»

Эпидемия сериальных продолжений и не думает стихать. В ближайшем будущем нас ожидает возвращение на экраны сверхпопулярного в своё время «Бандитского Петербурга». Над сериалом под рабочим названием «Бандитский Петербург. 20 лет спустя» уже ведётся работа — готовы сценарии 21 эпизода.

Новостью поделился журналист и писатель Игорь Шушарин, сообщивший, что работал над пилотным эпизодом продолжения вместе с автором литературного первоисточника — ныне покойным Андреем Константиновым. Последний не собирался возвращаться к сюжету, но неназванный московский продюсер сумел-таки его переубедить.

События многосерийного сиквела развернутся летом 2013 года, а главными героями истории станут журналист Андрей Обнорский и прокурор Лидия Поспелова. В оригинальном сериале их сыграли Александр Домогаров и Евгения Крюкова.