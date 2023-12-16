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СЕРИАЛЫ
186

На Rotten Tomatoes появились оценки «Перси Джексона и Олимпийцев»

Источник: Disney+

Если автор литературного первоисточника (и по совместительству шоураннер сериала) говорит вам, что экранизация его произведения вышла на славу, то будьте бодры верить, а не коситься в сторону, между прочим, идеального кастастопроцентно совпадающего с описаниями из книг. Это вам докажут оценки «Перси Джексона и Олимпийцев» на Rotten Tomatoes.

Критики успели ознакомиться с многосерийной адаптацией фэнтези-романов Рика Риордана и влепили ей 96% одобрения.

Впечатления самые что ни на есть положительные. Общее мнение профессиональных ценителей контента таково: у Риордана получилась верная литературному первоисточнику адаптация — снятая с любовью одиссея взрослеющих героев в мире мифов.

Теги
Перси Джексон и Олимпийцы
Комментарии (1)

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