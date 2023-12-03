Полубог с молнией и полубогиня с ножичком на свежем постере «Перси Джексона и Олимпийцев»

Юные герои вооружены и, наверное, опасны. Стриминговый сервис Disney+ опубликовал финальный постер своего приключенческого фэнтези для малышей «Перси Джексон и Олимпийцы». Главного героя одарили легендарным артефактом — молнией, а его подружке достался ножик. Поосторожнее с ней. Юного сатира и вовсе оставили без оружия. Возможно, он из этой троицы самый опасный.

Первый и второй эпизоды до невозможности близкого к литературному первоисточнику сериала выходят на цифровой платформе 20 декабря. Проектом заведует автор книжной серии и шоураннер её многосерийной адаптации Рик Риордан.