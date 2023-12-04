Двуликие герои на персонажных постерах «Перси Джексона и Олимпийцев»

Стриминговый сервис Disney+ посчитал, что у подросткового фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы» маловато постеров. Поэтому арт-галерея сериала пополнилась свежими персональными плакатами главных героев. Новую афишу получили школьник Перси Джексон (Уокер Скобелл) и его верные друзья — Aннaбeт Чeйз (Дea Caвa Джeффpиc) и Гpoвep Aндepвyд (Apьян Cимxaдpи).

Приключения этой троицы — полубога, полубогини и сатира — стартуют на цифровой платформе 20 декабря. Премьера экранизации популярной книжной серии Рика Риордана будет двухсерийной.