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Двуликие герои на персонажных постерах «Перси Джексона и Олимпийцев»

Стриминговый сервис Disney+ посчитал, что у подросткового фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы» маловато постеров. Поэтому арт-галерея сериала пополнилась свежими персональными плакатами главных героев. Новую афишу получили школьник Перси Джексон (Уокер Скобелл) и его верные друзья — Aннaбeт Чeйз (Дea Caвa Джeффpиc) и Гpoвep Aндepвyд (Apьян Cимxaдpи).

Приключения этой троицы — полубога, полубогини и сатира — стартуют на цифровой платформе 20 декабря. Премьера экранизации популярной книжной серии Рика Риордана будет двухсерийной.

Постеры сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» Постеры сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» Постеры сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»
Теги
ГалереяПерси Джексон и Олимпийцы
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Источник фотографий: Depositphotos

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