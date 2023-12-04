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София Вергара строит наркоимперию в трейлере «Гризельды»

Источник: Neftlix

София Вергара, самая высокооплачиваемая актриса по версии Forbes, после завершения ситкома «Американская семейка» пустилась во все тяжкие — начала барыжить наркотиками. Именно этой непростой и незаконной торговле посвящён её новый проект — мини-сериал «Гризельда». В основу сюжета легла история реально существовавшей колумбийской наркобаронессы Гризельды Бланко, построившей в 70-80-х годах целую преступную империю во Флориде.

Вергара воплотит титульную героиню. Её непростой карьерный рост начался с воровства и проституции, после чего удачное замужество за наркоторговцем привело её в большой бизнес. С супругами, к слову, мадам Бланко не очень везло (или, наоборот, очень сильно везло) — она пережила трёх мужей, за что даже получила прозвище «Чёрная вдова». Было у неё и другое прозвище, более подходящее статусу — «Крёстная мать». Послужной список Гризельды, помимо управления организованной преступностью, включает в себя контрабанду, торговлю наркотиками и убийства. В общем, крайне колоритная и интересная личность.

Шоураннером числится Эрик Ньюман, прохававший тему на «Нарках», затронувшей в числе прочего и Пабло Эскобара, главу Медельинского картеля, на который работала мадам Бланко. Что из её богатой биографии найдёт отображение на экране, зрители узнают в следующем году — «Гризельда» выйдет на Netflix 25 января.

Теги
ГризельдаНаркиАмериканская семейкаТрейлер
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