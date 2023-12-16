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1
СЕРИАЛЫ
1 283

Второй сезон «Ричера» получил оценки на Rotten Tomatoes

Источник: Amazon

Профессиональные оценщики фильмов-сериалов и простые зрители редко сходятся во взглядах, но бывают случаи, когда эти частенько враждующие партии достигают консенсуса. Самый свежий и яркий пример — едва стартовавший на стриминговом сервисе Amazon второй сезон «Ричера».

Детективный экшен с Аланом Ричсоном в главной роли и первым-то сезоном всех порадовал. А второй лишь подтверждает, что проект движется по верному пути. На Rotten Tomatoes уже появились первые оценки продолжения, которое зрители одобряют на 86% (более 100 оценок), а критики и того лучше — они считают второй сезон на 100% успешным (на основе 23 рецензий). Фирменный сертификат «свежести» прилагается.

Новые эпизоды проекта Ника Санторы экранизируют роман Ли Чaйлдa «Cплoшныe пpoблeмы и нeпpиятнocти». И экранизируют на совесть, если судить по оценкам. Понадеемся, что и ушедший на съёмки третий сезон не подкачает.

Теги
Ричер
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