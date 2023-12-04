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СЕРИАЛЫ
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Брутальный Джек Ричер и его команда на свежих кадрах второго сезона «Ричера»

У сурового ветерана и талантливого частного сыщика новое дело, которое, конечно же, не обойдётся без ситуаций, сопряжённых со смертельным риском для жизни. Свежие кадры второго сезона «Ричера» красноречиво это подтверждают. Титульный герой в исполнении Алана Ричсона не только расследование ведёт, но и в перестрелках участвует.

Во втором сезоне вместе с ним распутывать непростое дело возьмутся его соратники, товарищи по команде. Причина проста — при подозрительных обстоятельствах погиб один из их товарищей. Самое время отыскать виновных и как следует их наказать.

Кадры из сериала «Ричер» Кадры из сериала «Ричер» Кадры из сериала «Ричер» Кадры из сериала «Ричер» Кадры из сериала «Ричер»
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ГалереяРичер
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Источник фотографий: Depositphotos

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