Пилот Hazbin Hotel — адский мульт-хит с YouTube — превратят в сериал силами A24

Около девяти месяцев назад жителей интернета поразил релиз 30-минутного пилота для мультсериала «Отель „Хазбин“» (Hazbin Hotel) — пилота, сделанного без поддержки крупных компаний, но при этом исполненного на техническом уровне иной полнометражной анимации. С тех самых пор люди нетерпеливо ждали, когда кто-нибудь догадается приютить команду авторов, закидать их деньгами и превратить-таки одинокий эпизод в полноценный сериал. И на днях это наконец-то случилось благодаря продюсерской компании A24.

Не знаете, что такое «Отель „Хазбин“»? Представьте себе «Крутой мир», целиком посвящённый живущим в адской дыре мультяшкам, добавьте туда музыкальные номера в лучших традициях диснеевских мультиков, и получите у себя в голове что-то, отдалённо напоминающее «Отель „Хазбин“» — сериал о весёлой жизни в Аду и попытках одной конкретной демоницы наставить нескольких разудалых грешников на путь исправления. Отличная штука, серьёзно.

Сомнительно, конечно, что поставленный на поток сериал сможет сравниться с вылизанным за два года производства пилотом, особенно под крылом не самой богатой продюсерской компании (ещё и не имеющей опыта работы с анимацией)... С другой стороны, A24 («Солнцестояние», «Маяк», «Неогранённые драгоценности») известна внушительной степенью свободы, которую контора предоставляет пригретым творцам, а значит хотя бы цензурить чрезвычайно взрослое, неприличное и неполиткорректное (даром что наполненное меньшинствами) произведение они, хочется верить, не будут.