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Итоги 2023 года от PornHub: пора узнать, какие творения захватили умы публики на самом деле

Источник: Capcom

Всякие там The Game Awards и «Оскары» это, конечно, хорошо и важно, но все мы понимаем: нет итогов важнее и познавательнее, чем итоги сайта PornHub за 2023 год. Информация о том, что искали там посетители, может рассказать нам немало интересного, позволить заглянуть в самые потаённые уголки человеческих душ. В частности — рассказать, какие бренды наиболее крепко схватили публику за, кхм, душу, и с какими персонажами игроки оказались не готовы расстаться даже после финальных титров.

На первом и втором местах по популярности среди игр вновь оказались Fortnite и Overwatch. Причём с Fortnite вышло особенно забавно, ведь самым популярным персонажем оттуда стала... Чунь-Ли. Да, героиня Street Fighter 6, скин которой добавили в Fornite в качестве коллаборации. Так что совместные эвенты с Fortnite отлично работают в качестве пиара — можете не сомневаться.

Третье и четвёртое места особого интереса не представляют — Minecraft и Pokemon в данном топе явно прописались надолго. Куда интереснее пятое место, ведь там разместилась замечательная игра Atomic Heart. Как бы ни прокатывали замечательный российский FPS на западных церемониях, а против силы Близняшек не попрёшь.

Что до списка персонажей, то там в моду вернулась классика — вслед за Чунь-Ли на вершину вскочили Тифа из Final Fantasy VII Remake и Лара Крофт из серии Tomb Raider, расположившиеся на 2 и 4 местах (третье заняла лидировавшая в прошлом году Dva из Overwatch).

Ну и стоит отметить, что Ада Вонг из Resident Evil 4 оказалась без малого вдвое популярнее своих подруг по франчайзу — Эшли и Джил, но всё-таки уступила гигантской мощи Леди Диметреску.

Что до порно по фильмам и комиксам, то их у PornHub разделить не вышло. Они, откровенно, говоря, и не пытались, скидав отдельных персонажей и франчайзы в одну кучу. И всё равно «Звёздные войны» еле-еле одолели одну единственную Харли Квинн, отбив у неё почётное первое место (лично принцесса Лея расположилась на далёком 10-м, а остальных героинь «ЗВ» никто, видимо, толком по именам не запоминал). Третье, относительно близкое место досталось «Игре престолов» — видать, появление относительно удачного сериала-приквела встормошило-таки любовь к зачахшему на восьмом сезоне франчайзу.

А вот с четвёртым местом глупо: его очевидно поделили между собой «Аватар» Кэмерона, «Аватар: Легенда об Аанге» и «Повелитель стихий: Легенда Корры» — то есть два абсолютно разных франчайза, у одного из которых есть сразу два разных, но одинаково интересных публике набора персонажей. Реально же на четвёртом и пятом местах почти наверняка должны были обосноваться «Гарри Поттер» и «Чудо-женщина».

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