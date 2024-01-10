Телеовощи. Выпуск 530: Старинная русская традиция

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|04:45 —
|«Что если?» получит третий сезон
|08:44 —
|Отрывок и трейлер сериала «Эхо»
|14:43 —
|Четвёртый сезон «Ведьмака» всё ближе к старту съёмок
|22:05 —
|«Медленные лошади» продлены на пятый сезон
|26:35 —
|«Голубоглазый самурай» — 1x02—08
|58:20 —
|«Что, если...?» — 2x05—09
|01:05:35 —
|«Джек Ричер» — 2x05
|01:21:15 —
|«Монарх: Наследие монстров» — 1x08
|01:25:01 —
|«Война и мир» (2016) – 1x01
|01:39:19 —
|«Десятое королевство» — 1x05
|01:51:43 —
|«Гоморра» — 1x09
|02:06:32 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 2x19
|02:21:20 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 6x14
|02:26:03 —
|«Постановка» — 1x02
|02:35:30 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 11x06
|02:38:49 —
|«Задача трёх тел» — 1x18
|02:48:53 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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