Новые сериалы недели: ещё один «Список смертников» с Крисом Праттом и Тейлором Китчем

Сезон 4

Amazon

В будущем, где разворачиваются события комедии, люди изобрели способ «загружать» себя в лично выбранный вариант загробной жизни. После своей преждевременной гибели Натан попадает в собственную версию рая, где встречает девушку по имени Нора. Почившему Натану предстоит постепенно привыкать к новой форме существования, а Норе — учиться совмещать свою работу в качестве помощника главного героя с буднями обычного живого человека.

Четвёртый сезон комедии с Робби Амеллом получился укороченным, так что есть подозрение, что сериал Грега Дэниелса («Парки и зоны отдыха», «Офис») движется к своему логическому завершению.