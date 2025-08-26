Новые сериалы недели: ещё один «Список смертников» с Крисом Праттом и Тейлором Китчем

Понедельник, 25 августа
комедия
В ролях Робби Амелл, Энди Алло, Кевин Бигли, Оуэн Дэниелс, Аллегра Эдвардс, Крис Уильямс
Создатель Грег Дэниелс
В будущем, где разворачиваются события комедии, люди изобрели способ «загружать» себя в лично выбранный вариант загробной жизни. После своей преждевременной гибели Натан попадает в собственную версию рая, где встречает девушку по имени Нора. Почившему Натану предстоит постепенно привыкать к новой форме существования, а Норе — учиться совмещать свою работу в качестве помощника главного героя с буднями обычного живого человека.
Четвёртый сезон комедии с Робби Амеллом получился укороченным, так что есть подозрение, что сериал Грега Дэниелса («Парки и зоны отдыха», «Офис») движется к своему логическому завершению.
Среда, 27 августа
В ролях Тейлор Китч
Бен Эдвардс, элитный «морской котик», сталкивается с переломным моментом в своей карьере. После роковой операции он теряет статус в SEAL и вынужден стать оперативником теневого подразделения ЦРУ.
Вышедший 2 года назад «Список смертников» с Крисом Праттом оказался настолько удачным, что лёгким движением руки породил целую вселенную. И вот уже на подходе сериал-приквел о герое Тейлора Китча — будем наблюдать за становлением Бена Эдвардса. Вторая главная роль отошла Тому Хопперу («Академия Амбрелла»), ну и Пратта всё же позвали на подмогу. Словом очень много суровых мужчин.
Пятница, 29 августа
боевик
В ролях Энтони Маки, Стефани Беатрис, Томас Хейден Чёрч, Нив Кэмпбелл
Постапокалиптический экшен с Энтони Маки и Стефани Беатрис продолжает держать зрителей в напряжении, хоть второй сезон и понравился им чуть меньше первого. Зато критики наконец прониклись, а это главнее.
