СЕРИАЛЫ
676

Новые сериалы недели: ещё один «Список смертников» с Крисом Праттом и Тейлором Китчем

Источник: Amazon

Понедельник, 25 августа

 
Сезон4
Amazon
Загрузка Upload

комедия

В ролях Робби Амелл, Энди Алло, Кевин Бигли, Оуэн Дэниелс, Аллегра Эдвардс, Крис Уильямс

Создатель Грег Дэниелс

В будущем, где разворачиваются события комедии, люди изобрели способ «загружать» себя в лично выбранный вариант загробной жизни. После своей преждевременной гибели Натан попадает в собственную версию рая, где встречает девушку по имени Нора. Почившему Натану предстоит постепенно привыкать к новой форме существования, а Норе — учиться совмещать свою работу в качестве помощника главного героя с буднями обычного живого человека.

Четвёртый сезон комедии с Робби Амеллом получился укороченным, так что есть подозрение, что сериал Грега Дэниелса («Парки и зоны отдыха», «Офис») движется к своему логическому завершению.

Видео

 
Конец сезона1
MGM+
Институт The Institute

триллер, фантастика

В ролях Бен Барнс, Мари-Луис Паркер, Simone Miller, Jason Diaz

Хоррор по роману Стивена Кинга уже получил официальное продление на второй сезон.

Видео

Среда, 27 августа

 
Премьера+
Prime Video
Список смертников: Тёмный волк The Terminal List: Dark Wolf

В ролях Тейлор Китч

Бен Эдвардс, элитный «морской котик», сталкивается с переломным моментом в своей карьере. После роковой операции он теряет статус в SEAL и вынужден стать оперативником теневого подразделения ЦРУ.

Вышедший 2 года назад «Список смертников» с Крисом Праттом оказался настолько удачным, что лёгким движением руки породил целую вселенную. И вот уже на подходе сериал-приквел о герое Тейлора Китча — будем наблюдать за становлением Бена Эдвардса. Вторая главная роль отошла Тому Хопперу («Академия Амбрелла»), ну и Пратта всё же позвали на подмогу. Словом очень много суровых мужчин.

Видео

Пятница, 29 августа

 
Конец сезона2
Peacock
Скрежет металла Twisted Metal

боевик

В ролях Энтони Маки, Стефани Беатрис, Томас Хейден Чёрч, Нив Кэмпбелл

Постапокалиптический экшен с Энтони Маки и Стефани Беатрис продолжает держать зрителей в напряжении, хоть второй сезон и понравился им чуть меньше первого. Зато критики наконец прониклись, а это главнее.

Видео

Комментарии

