Лучшие боевые товарищи Крис Пратт и Тейлор Китч на первых кадрах сериала «Список смертников: Тёмный волк»

Стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал первые кадры из экшен-сериала «Список смертников: Тёмный волк», который находится в крепких приквельных отношениях с основным шоу, где солирует персонаж Криса Пратта.

Новый сериал больше про персонажа Тейлора Кита, сюжетная линия которого прервалась в финале «Списка смертников». Премьера на платформе состоится 27 августа с показа первых трёх эпизодов. Тут всё проходит по стандартной схеме Prime Video: