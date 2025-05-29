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Лучшие боевые товарищи Крис Пратт и Тейлор Китч на первых кадрах сериала «Список смертников: Тёмный волк»

Стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал первые кадры из экшен-сериала «Список смертников: Тёмный волк», который находится в крепких приквельных отношениях с основным шоу, где солирует персонаж Криса Пратта.

Новый сериал больше про персонажа Тейлора Кита, сюжетная линия которого прервалась в финале «Списка смертников». Премьера на платформе состоится 27 августа с показа первых трёх эпизодов. Тут всё проходит по стандартной схеме Prime Video:

11
Кадры из сериала «Список смертников: Тёмный волк»
11
Кадры из сериала «Список смертников: Тёмный волк»
11
Кадры из сериала «Список смертников: Тёмный волк»
11
Кадры из сериала «Список смертников: Тёмный волк»
11
Кадры из сериала «Список смертников: Тёмный волк»
11
Кадры из сериала «Список смертников: Тёмный волк»
11
Кадры из сериала «Список смертников: Тёмный волк»
11
Кадры из сериала «Список смертников: Тёмный волк»
11
Кадры из сериала «Список смертников: Тёмный волк»
11
Кадры из сериала «Список смертников: Тёмный волк»
11
Кадры из сериала «Список смертников: Тёмный волк»
Теги
ГалереяСписок смертников: Тёмный волк
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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