КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Легендарный Фрэнк Миллер нарисовал обложку для комикса из вселенной «Спауна» Новая «Обитель зла» не будет дотошно следовать лору вселенной Арнольд Шварценеггер и Дэнни Гловер появились в новом финале «Хищника: Убийца убийц» (видео) Инопланетное сафари в новом трейлере фильма «Хищник: Планета смерти» Обложку кроссовера Deadpool/Batman специально перерисовали, чтобы не нарваться на иск от Nintendo
КИНО
СЕРИАЛЫ
Телеовощи. Выпуск 613: Make Xenomorph Great Again

Теги
ВидеоТелеовощи
+Телеовощи. Выпуск 612: Свобода, равенство, гарем

12«Супермен» — главная экранизация комикса этого года — скоро выходит на цифре 7Последняя ночь перед кастрацией: тизер недетского мультика «Стерильный» от Netflix 10Не «Никто», а «Нормальный»: первый кадр из нового боевика с Бобом Оденкёрком 0КГ играет: The Case of the Golden Idol - The Lemurian Vampire 7Эль Фаннинг сыграет героиню, из-за которой на Голодные игры отправится Китнисс

А сборы никого не волнуют! Квентин Тарантино раскрыл бюджет продолжения «Однажды… в Голливуде» с Брэдом Питтом
Закончилась манга «Время „пыток“, принцесса!», по которой выйдет новый сезон аниме
Доминик Маклафлин и Ник Фрост в образе своих героев на новых фото со съёмок сериала «Гарри Поттер»
Кевин Костнер и Джейк Джилленхол проведут вместе медовый месяц
Скорпион против Нуб Сайбота: парочка выясняет отношения в «Мортал Комбат 2» (фото)
Лавкрафт в космосе: Image представило новый ретро-фантастический ужастик
Космическая шахматная партия становится взрывоопасной в третьем выпуске космоэпика Imperial
Два героя будущего объединят силы в ограниченной серии Batman/Static: Beyond
Колоссальный хит «Кейпоп-охотницы на демонов» принёс Sony только $ 20 млн после продажи прав Netflix
Невероятный Халк превратится в совершенно адское создание в очередном перезапуске
Игры Ubisoft задерживает кучу игр, чтобы не опозориться
 
Сериалы У «Игры в кальмара 3» есть новый рекорд и третье место в топе самых популярных неанглоязычных шоу Netflix
 
Новые фильмы недели: «Как приручить дракона», «Больше чем футбол», «Притворись моим мужем»
 
Игры КГ играет: Post Trauma, части 1 и 2
 
Джереми Аллен Уайт записывает лучший альбом Брюса Спригстина в трейлере фильма «Избавь меня от забвения»
 
Кевин Харт изменит Дуэйну Джонсону с другим рестлером в новом комедийном боевике
 
