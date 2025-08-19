Телеовощи. Выпуск 613: Make Xenomorph Great Again

-
- 0
- 104
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на BoostyПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|01:30 —
|Обсуждение новостей
|19:40 —
|«Бабочка» (Butterfly) — 1x01—02
|31:46 —
|«Чужой: Земля» (Alien: Earth) — 1x01—02
|01:05:02 —
|«Скрежет металла» — 2x04
|01:15:12 —
|«Декстер: Воскрешение» — 1x06
|01:23:38 —
|«Институт» — 1x06
|01:29:56 —
|«Песочный человек» — 2x11—12 (финал сериала)
|01:37:31 —
|«Убить Луперкаля» — 1x03
|01:44:20 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 17x07
|01:52:21 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 2x26
|02:02:03 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 6x03
|02:04:35 —
|«Ангел» — 3x02
|02:10:40 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 9»
|02:14:53 —
|«Трансметрополитен»
|02:22:19 —
|«Зена — королева воинов» — 1x21
|02:28:46 —
|Завершение и благодарности спонсорам
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: