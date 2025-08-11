Телеовощи. Выпуск 612: Свобода, равенство, гарем

-
|03:33 —
|Обсуждение новостей
|27:39 —
|«Очи Ваканды» (Eyes of Wakanda) — 1x01—04
|48:08 —
|«Скрежет металла» — 2x01—03
|01:08:26 —
|«Декстер: Воскрешение» — 1x05
|01:17:07 —
|«Южный Парк» — 27x02
|01:29:45 —
|«Звёздный путь: Странные новые миры» — 3x04
|01:52:20 —
|«Основание» — 3x04
|01:54:04 —
|«Институт» — 1x05
|02:09:59 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 17x05—06
|02:24:55 —
|«Песочный человек» — 2x01—10
|02:37:29 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 2x25
|02:47:54 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 6x02
|02:55:54 —
|«Зена — королева воинов» — 1x20
|03:05:58 —
|«Ангел» — 3x01
|03:10:09 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 9»
|03:17:19 —
|«Трансметрополитен»
|03:27:30 —
|Завершение и благодарности спонсорам
