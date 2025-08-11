 
 
Ubisoft хочет создать сериал по мотивам Far Cry с шоураннером «Чужого: Земля»

Источник: Ubisoft

Повальная мода на всевозможные экранизации видеоигр докатилась до тонущей на ровном месте компании Ubisoft. Французский издатель заимел планы превратить в сериал-антологию одну из самых своих популярных серий. И речь даже не об Assassin's Creed, над которым уже долгие годы трудится стриминговый сервис Netflix — дело даже сдвинулось с мёртвой точки. На очереди ни много ни мало серия шутеров от первого лица Far Cry, насчитывающей более десятка различных игр — одних номерных частей вышло шесть штук.

Информация об этом появилась на сайте Ubisoft, но была оперативно удалена — видимо, время официального анонса ещё не пришло. Тем не менее, всё, что попадает в интернет, сложно потом оттуда удалить. Преданные поклонники сохранили анонс, из которого стали известны следующие детали: планируется антология, действие каждого сезона которой разворачивается в новом месте и с новым актёрским составом. Ну, как в игре короче.

Также известно, что продюсером проекта должны стать Ной Хоули и Роб Макэлхенни. Хоули известен по сериалам «Фарго» и «Легион», а завтра состоится премьера его нового детища «Чужой: Земля». Макэлхенни в первую очередь известен по ситкому «В Филадельфии всегда солнечно» и по «Мифическому квесту», шоу о команде разработчиков MMORPG. К слову, в создании «Квеста» принимала участие Ubisoft — специалисты издательства запилили фейковую игру, которую демонстрировали в сериале. Такая вот ироничная ирония. Также Макэлхенни должен был сыграть главную роль в Far Cry.

Так как первичное объявление было удалено, остаётся гадать: анонсирует ли Ubisoft проект официально в ближайшее время, произойдут ли в творческой команде рокировки или сериал вовсе зачахнет в производственном аду. Как бы то ни было, для Far Cry это будет не первый перенос на экраны: в 2008 году великий и ужасный Уве Болл снял по первой части фильм с Тилем Швайгером, в 2012-м вышел комедийный сериал, основанный на Far Cry 3, а в 2018-м появилась короткометражка-приквел к Far Cry 5. Полноценное шоу встанет в этот ряд как влитое.

