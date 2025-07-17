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Netflix наконец-то запустил в работу сериал по Assassin's Creed

Источник: Ubisoft

Прошло без малого пять лет с момента анонса сериала по игровому франчайзу Assassin's Creed. Видимо, происки тамплиеров мешали проекту продвинуться дальше анонса. Но теперь дело наконец-то сдвинулось с мёртвой точки: стриминг Netfilx официально заказал производство первого сезона. Интересно, сколько времени уйдёт на эту стадию?

Шоураннерами сериала «Кредо убийцы» назначены Дэвид Винер и Роберто Патино. В портфолио Винера уже есть одна адаптация видеоигры для малых экранов — он трудился над вторым сезоном Halo. Также он может похвастаться тем, что приложил руку к «Бойтесь ходячих мертвецов», одному из многочисленных спин-оффов зомби-франчайза. Послужной список Патино включает в себя «Сыны анархии», «Мир Дикого Запада» и относительно свежий политический триллер «Нулевой день» с Робертом де Ниро.

Assassin's Creed — серия экшенов, которая насчитывает уже более 20 игр. Первая игра вышла в 2007 году, релиз самой новой на данный момент, Assassin's Creed Shadows, состоялся в марте этого года. В основе сюжета лежит давнее противостояние двух тайных кланов — ассасинов и тамплиеров. Для серии новый проект будет уже второй экранизацией — в 2016 году вышел полнометражный фильм «Кредо убийцы» с Майклом Фассбендером.

Теги
Кредо убийцыHaloБойся ходячих мертвецовСыны анархииМир Дикого ЗападаНулевой деньAssassin's Creed (PlayStation 3, Xbox 360, PC)Assassin's Creed ShadowsМайкл Фассбендер
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