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Сериал по Assassin's Creed лишился шоураннера

Источник: Ubisoft

Сценарист «Крепкого орешка» и «Викингов: Вальхаллы» Джеб Стюарт, назначенный позапрошлым летом на должность шоураннера «Кредо убийцы», больше проектом для стриминга Netflix не заведует. Стюарт сообщил, что на его уход повлияла разница в видении адаптации знаменитой игровой серии Assassin's Creed. У продюсеров на сагу о братстве ассасинов свой взгляд, которого они намерены придерживаться, для чего и наймут нового рулевого — пока это место вакантно.

В центре сюжета игровой серии — многовековое противостояние тамплиеров и ассасинов. Оба ордена воюют за обладание могущественными артефактами — Частицами Эдема. В каком временном периоде развернутся события будущего игрового сериала, пока не сообщается.

Исполнительными продюсерами многосерийной адаптации вступают Джейсон Альтман и Даниэль Крейник из Ubisoft Film & Television.

Теги
Кредо убийцы
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