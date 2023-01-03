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Мистический триллер «1899» от авторов «Тьмы» закрыт на первом сезоне

Источник: Netflix

Этот кораблик, кажется, затонул окончательно и безвозвратно. Стриминговый сервис Netflix решил не продлевать многосерийный мистический триллер «1899» на второй сезон. Об этом создатели проекта — авторы прославившейся «Тьмы» Баран бо Одар и Янтйе Фризе — сообщили в своих соцсетях.

О причинах закрытия распространяться не стали, но упомянули, что проект действительно планировался трёхсезонный. Очевидно, первый сезон должного внимания аудитории привлечь к себе не смог. Создатели поблагодарили поклонников за поддержку и за сим пока откланялись.

Сериал рассказывал об эмигрантах, отправившихся на поиски лучшей жизни из Старого Света в Нью-Йорк. По пути их корабль столкнулся с дрейфующим посреди Атлантики судном, считавшимся пропавшим. С момента его обнаружения герои начинают сталкиваться с кошмарными тайнами, которые тянутся из далёкого прошлого пассажиров корабля.

Теги
1899
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