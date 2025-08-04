Телеовощи. Выпуск 611: Обратная дудка

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Содержание
Оценки эпизодов
|03:33 —
|Обсуждение новостей
|54:15 —
|«Убийца» (The Assassin) — 1x01
|58:15 —
|«Удивительный мир Гамбола» — 7x01
|01:02:47 —
|«Южный Парк» — 27x01
|01:10:16 —
|«Основание» — 3x03
|01:14:39 —
|«Институт» — 1x04
|01:31:37 —
|«Рик и Морти» — 8x10 (финал сезона)
|01:41:02 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 17x04—05
|02:04:03 —
|«Звёздный путь: Странные новые миры» — 3x03
|02:12:41 —
|«Декстер: Воскрешение» — 1x01—04
|02:27:01 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 2x24
|02:33:37 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 6x01
|02:46:24 —
|«Зена — королева воинов» — 1x19
|02:57:28 —
|«Ангел» — 2x22
|03:05:00 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 9»
|03:12:35 —
|«Трансметрополитен»
|03:24:17 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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