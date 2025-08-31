Мрачный тизер нового сезона «Мэра Кингстауна» подтверждает дату возвращения сериала с Джереми Реннером

Стриминговый сервис Paramount+ готовится к релизу четвёртого сезона криминального триллера «Мэр Кингстауна». Продолжение остросюжетного сериала с Джереми Реннером в главной роли начнёт выходить эксклюзивно на видеосервисе 26 октября. Дату премьеры подтвердит первый тизер грядущего сезона.

В описании к ролику указано, что в продолжении «Майк сражается, чтобы защитить своих, пока новые силы сходятся в Кингстауне».

«Мэр Кингстауна» — проект Тейлора Шеридана, создателя сериалов «Йеллоустоун», «Король Талсы» и «Лэндмен». Первый сезон шоу вышел в 2021 году, второй — в 2023-м, третий — в 2024-м. В каждом из сезонов по 10 эпизодов.



Ранее появился первый тизер нового сериала «Робин Гуд», а также стало известно о премьере в 2026-м шоу «Бегущий по лезвию 2099».