 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Крысы, песок и большие черви — Oni Press поделилось страницами второго выпуска «Мышей-байкеров с Марса» The Terminator #10: люди учатся давать отпор машинам Во вселенную «Джона Уика» вернётся Рина Саваяма, чтобы отомстить Донни Йену Лили Джеймс устраивает революцию в мире онлайн-дейтинга в трейлере фильма «Свайп» Неделя кино на КГ — главные новости 18–24 августа
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
338

Мрачный тизер нового сезона «Мэра Кингстауна» подтверждает дату возвращения сериала с Джереми Реннером

Источник: Paramount+

Стриминговый сервис Paramount+ готовится к релизу четвёртого сезона криминального триллера «Мэр Кингстауна». Продолжение остросюжетного сериала с Джереми Реннером в главной роли начнёт выходить эксклюзивно на видеосервисе 26 октября. Дату премьеры подтвердит первый тизер грядущего сезона.

В описании к ролику указано, что в продолжении «Майк сражается, чтобы защитить своих, пока новые силы сходятся в Кингстауне».

«Мэр Кингстауна» — проект Тейлора Шеридана, создателя сериалов «Йеллоустоун», «Король Талсы» и «Лэндмен». Первый сезон шоу вышел в 2021 году, второй — в 2023-м, третий — в 2024-м. В каждом из сезонов по 10 эпизодов.

Ранее появился первый тизер нового сериала «Робин Гуд», а также стало известно о премьере в 2026-м шоу «Бегущий по лезвию 2099».

Теги
ВидеоМэр КингстаунаParamount+
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

11Идут съёмки постапокалиптического сериала «Вегетация» по роману автора «Пищеблока» (фото) 2Продолжение «Уэнсдэй» получило новый постер с Вещью и главной героиней 4Третий сезон «Сорвиголовы: Рождённого заново» могут снять в 2026 году

Тоже интересно

16Эми Адамс присоединилась к Райану Гослингу на съёмках «Звёздных войнах: Старфайтер» (фото) 12Создатели «Кобры Кай» экранизируют легендарного «Рыцаря дорог» 20Культовая Сага Женских Задниц от Сарика Андреасяна: трейлер «Жизни по вызову. Фильм» 0Дороти созрела и теперь занимается спасение страны Оз в новом трешовом комиксе от Zenescope 5«Поднятие уровня в одиночку», «Оглянись» и «Фрирен, провожающая в последний путь» оказались в числе победителей премии Crunchyroll Anime Awards

Далее на КГ

0
Очередное нашествие: «Маппеты» захватили обложки комиксов от Marvel
 0
DC показало новую злодейку Матриарха на обложке комикса про каноничную Чудо-женщину
 11
Трансфобские высказывания Джоан Роулинг исключают воссоединение оригинальных актёров «Гарри Поттера» в новом фильме
 11
Представлен новый кадр из пятого сезона «Медленных лошадей» с героем Гэри Олдмена
 4
Группа JAM Project исполнит новый опенинг аниме «Ванпанчмен» вместе с BABYMETAL
 0
КГ играет: Valkyria Chronicles III, часть 9
 9
Глен Пауэлл устраивает «Миссис Даутфайр» в футболе: трейлер сериала «Чад Пауэрс»
 0
Сёстры-воровки снова в деле в трейлере нового аниме по манге «Кошачий глаз»
 0
«Кулинарные скитания по другому миру с нелепыми навыками» в главном трейлер второго сезона исекая от студии MAPPA
 25
Идут съёмки сказки «Лукоморье» по мотивам поэмы Александра Пушкина
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Краткая биографическая справка о центральных персонажах Mafia: The Old Country
 
Игры Впечатления: Titan Quest 2
 
Кино Джеймс Ганн опроверг сегодняшнюю сдачу сценария «Бэтмена 2»
 
Аниме «Невеста мастера барьеров» — анонс аниме о сверхсильной героине, которая не хочет замуж
 
Кино Сценаристом нового Бонда стал создатель сериала «Острые козырьки» Стивен Найт
 
Брутальный хоррор-комикс «Групи» c сексом, наркотиками и рок-н-роллом получит печатную версию
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 688: Пиксаровский «Элио», «Эники-Беники», новая «Рыжая Соня», «Плагиатор» Антона Мегердичева
 
2ЕВА – 648: Чувства — это аргумент
 
0Телеовощи – 614: Доктор Кот
 
3Ноль кадров в секунду – 593: Прожуй и расскажи
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 687: «Эддингтон» Ари Астера, «Ночь наступает всегда», причина провала «Белоснежки», «Супермен» дома
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
2ЕВА – 647: Маньяк-семейственник
 
1Телеовощи – 613: Make Xenomorph Great Again
 
0Ноль кадров в секунду – 592: Китайская свежесть
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 686: «Голый пистолет», «Орудия» Зака Креггера, трилогия «Страстей Христовых», «Жизнь по вызову. Фильм»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru