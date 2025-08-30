Глен Пауэлл устраивает «Миссис Даутфайр» в футболе: трейлер сериала «Чад Пауэрс»

Сервис Hulu презентовал полноценный трейлер комедийного сериала «Чад Пауэрс», который выходит на указанной платформе 30 сентября. Неизбежный Глен Пауэлл исполняет главную роль.

Пауэлл изображает мудаковатого игрока в американский футбол, который раз и навсегда убивает свою карьеру, потому что слишком много выпендривается в финале чемпионата. Вернуться в спорт он уже не может, но очень хочет.

Тогда он меняет внешность и имя (смотри название сериала). Также он пытается изменить характер к лучшему, но с этим тоже не всё так просто. Комедийных моментов в ролике вроде бы хватает.