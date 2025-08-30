 
 
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Первый тизер «Робин Гуда» раскрывает дату премьеры сериала с Джеком Паттеном и Шоном Бином

Источник: MGM+

К выходу готовится новый сериал «Робин Гуд». Премьера шоу по-прежнему состоится осенью, но позднее, чем ожидалось. Это раскрыл первый тизер сериала.

Ролик сообщает, что «Робин Гуд» начнёт выходить на MGM+ со 2 ноября. Премьера будет двухсерийной. Всего же в сериале заявлено 10 эпизодов.

Шоураннером, а также одним из соавторов сценария выступает Джон Гленн. В его проекте сыграли Джек Паттен, Лорен Маккуин, Шон Бин, Конни Нильсен и другие. Паттен исполняет роль Робин Гуда, Маккуин — Мэриан, Бин — шерифа Ноттингема, а Нильсен — Алиеноры Аквитанской.

Ранее сообщалось, что премьера шоу состоится в октябре, но её, видимо, перенесли.

В синопсисе сериала указано, что его события развернутся после нормандского вторжения в Англию. Роб, сын саксонского лесника, и Мэриан, дочь нормандского лорда, влюбляются друг в друга и вместе борются за справедливость и свободу. Роб становится предводителем банды мятежников, а Мэриан проникает во власть при дворе. И они вместе пытаются положить конец королевской коррупции и восстановить мир в стране.

