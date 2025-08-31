Представлен новый кадр из пятого сезона «Медленных лошадей» с героем Гэри Олдмена

Осенью на Apple TV+ вернётся один из самых популярных сериалов стримингового сервиса — шпионский триллер «Медленные лошади». 24 сентября на площадке стартует пятый, но уже точно не последний сезон шоу о команде неудачливых агентов МИ-5. И за несколько недель до премьеры сайт журнала Empire опубликовал эксклюзивный кадр из продолжения с Джексоном Лэмом в исполнении Гэри Олдмена.

Сериал основан на цикле романов «Медленные лошади» писателя Мика Геррона. Премьера адаптации состоялась 1 апреля 2022 года. Шоу заранее продлили на шестой и седьмой сезоны.

Первый и второй сезоны вышли в 2022-м, третий — в 2023-м, четвёртый — в 2024-м. В каждом из них по шесть эпизодов.

Сериал рассказывает о команде шпионов МИ-5, сосланных в отдел «Медленные лошади» для провинившихся агентов.

В работе у Apple TV+ также находится сериальная адаптация романа «Нейромант» Уильяма Гибсона. Ранее выходил её первый тизер.