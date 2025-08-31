 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
В комиксе о Человеке-пауке появится совершенно новый супергерой Дурсли и Гарри в зоопарке на съёмках сериала «Гарри Поттер» (фото) Охотник нашёл свою половинку: навеянный «Звёздными войнами» плакат «Хищника: Планета смерти» «Тед Лассо» вернулся ещё на три сезона! Первый кадр продолжения и новые герои Провальный боевик «Никто 2» с Бобом Оденкёрком быстро выйдет в цифре
• • •
 
СЕРИАЛЫ
20

Представлен новый кадр из пятого сезона «Медленных лошадей» с героем Гэри Олдмена

Источник: Apple TV+

Осенью на Apple TV+ вернётся один из самых популярных сериалов стримингового сервиса — шпионский триллер «Медленные лошади». 24 сентября на площадке стартует пятый, но уже точно не последний сезон шоу о команде неудачливых агентов МИ-5. И за несколько недель до премьеры сайт журнала Empire опубликовал эксклюзивный кадр из продолжения с Джексоном Лэмом в исполнении Гэри Олдмена.

Сериал основан на цикле романов «Медленные лошади» писателя Мика Геррона. Премьера адаптации состоялась 1 апреля 2022 года. Шоу заранее продлили на шестой и седьмой сезоны.

Первый и второй сезоны вышли в 2022-м, третий — в 2023-м, четвёртый — в 2024-м. В каждом из них по шесть эпизодов.

Сериал рассказывает о команде шпионов МИ-5, сосланных в отдел «Медленные лошади» для провинившихся агентов.

Кадры из сериала «Медленные лошади»

В работе у Apple TV+ также находится сериальная адаптация романа «Нейромант» Уильяма Гибсона. Ранее выходил её первый тизер.

Теги
ГалереяМедленные лошадиApple TV+
Комментарии

Ещё на эту тему

11Первый тизер «Робин Гуда» раскрывает дату премьеры сериала с Джеком Паттеном и Шоном Бином 2Продолжение «Уэнсдэй» получило новый постер с Вещью и главной героиней 8Сериал-продолжение «Бегущего по лезвию 2049» появится на Prime Video в 2026 году 4Третий сезон «Сорвиголовы: Рождённого заново» могут снять в 2026 году

Тоже интересно

11Всегда нужны истории про убийство нацистов: Джонатан Нолан снимает сериал по игре Wolfenstein 0The Terminator #10: люди учатся давать отпор машинам 0КГ играет: Kena: Bridge of Spirits 4Пираты соломенной шляпы из сериала «Ван-Пис» устраивают вечеринку в специальном анонсе второго сезона 0Манга «Время „пыток“, принцесса!», по которой снимают аниме, близка к завершению

Далее на КГ

0
Группа JAM Project исполнит новый опенинг аниме «Ванпанчмен» вместе с BABYMETAL
 0
КГ играет: Valkyria Chronicles III, часть 9
 1
Глен Пауэлл устраивает «Миссис Даутфайр» в футболе: трейлер сериала «Чад Пауэрс»
 0
Сёстры-воровки снова в деле в трейлере нового аниме по манге «Кошачий глаз»
 0
«Кулинарные скитания по другому миру с нелепыми навыками» в главном трейлер второго сезона исекая от студии MAPPA
 7
Идут съёмки сказки «Лукоморье» по мотивам поэмы Александра Пушкина
 11
Первый тизер «Робин Гуда» раскрывает дату премьеры сериала с Джеком Паттеном и Шоном Бином
 0
Манга «Три сестры Микадоно оказались неожиданно простыми» обновила тираж. По ней выходит аниме от студии P.A. Works
 0
Легендарный Тимоти Зан может поработать над франчайзом «Звёздный путь»
 0
Злобный клон Кейбла выращивает копии мутантов на страницах восьмого выпуска Deadpool/Wolverine
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Режиссёр «Сумерек богов» экранизирует роман Роберта Хайнлайна «Гражданин галактики»
 
Кино Брэд Питт размазал М3ГАН в прокате: но девушка-андроид стоила на порядок дешевле
 
Игры Remedy отчиталась за половину финансового года
 
КиноИгры Карл Урбан откейджит ваши задницы в фейковом трейлере боевика Джонни Кейджа, героя «Мортал Комбат 2»
 
Аниме Манга «Доктор Стоун» обновила тираж после старта второй части финального сезона аниме-адаптации
 
Аниме «Мастер проклятий, которого выгнали из команды S-ранга» — анонс аниме про мастера проклятий, которого выгнали из команды S-ранга
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 688: Пиксаровский «Элио», «Эники-Беники», новая «Рыжая Соня», «Плагиатор» Антона Мегердичева
 
2ЕВА – 648: Чувства — это аргумент
 
0Телеовощи – 614: Доктор Кот
 
3Ноль кадров в секунду – 593: Прожуй и расскажи
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 687: «Эддингтон» Ари Астера, «Ночь наступает всегда», причина провала «Белоснежки», «Супермен» дома
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
2ЕВА – 647: Маньяк-семейственник
 
1Телеовощи – 613: Make Xenomorph Great Again
 
0Ноль кадров в секунду – 592: Китайская свежесть
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 686: «Голый пистолет», «Орудия» Зака Креггера, трилогия «Страстей Христовых», «Жизнь по вызову. Фильм»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru