Новые сериалы недели: продолжение «Уэнсдэй» и спин-офф «Офиса»

Сезон 2

Netflix

Уэнсдэй Аддамс отправляется учиться в Академию Невермор, где ей предстоит научиться управлять своими недавно пробудившимися экстрасенсорными способностями, прервать череду переполошивших весь город кошмарных убийств и разгадать сверхъестественную тайну, в которую четверть века назад впутались её родители.

Пускай второй сезон «Уэнсдэй» и приглянулся зрителям поменьше первого, ещё не вечер! Сейчас в ход пойдёт Леди Гага, и всё наверняка станет значительно бодрее — на этой неделе выходит вторая половина сезона, финальная. Ждём!

Сериал с Дженной Ортегой давным-давно получил продление на третий сезон, так что на этот счёт можно не волноваться.