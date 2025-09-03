 
 
СЕРИАЛЫ
386

Новые сериалы недели: продолжение «Уэнсдэй» и спин-офф «Офиса»

Источник: Peacock

Среда, 3 сентября

 
Сезон2
Netflix
Уэнсдэй Wednesday

комедия, ужастик

В ролях Дженна Ортега, Луис Гусман, Кэтрин Зета-Джонс, Гвендолин Кристи, Кристина Риччи

Создатель Альфред Гоу, Майлз Миллар, Тим Бёртон

Уэнсдэй Аддамс отправляется учиться в Академию Невермор, где ей предстоит научиться управлять своими недавно пробудившимися экстрасенсорными способностями, прервать череду переполошивших весь город кошмарных убийств и разгадать сверхъестественную тайну, в которую четверть века назад впутались её родители.

Пускай второй сезон «Уэнсдэй» и приглянулся зрителям поменьше первого, ещё не вечер! Сейчас в ход пойдёт Леди Гага, и всё наверняка станет значительно бодрее — на этой неделе выходит вторая половина сезона, финальная. Ждём!

Сериал с Дженной Ортегой давным-давно получил продление на третий сезон, так что на этот счёт можно не волноваться.

Видео

Пятница, 5 сентября

 
Премьера+
Peacock
Газета The Paper

В ролях Сабрина Импаччаторе, Донал Глисон, Оскар Нунез, Оскар Нунез, Мелвин Грегг, Chelsea Frei

Съёмочная группа, увековечившая филиал «Дандер Миффлин» в Скрэнтоне, ищет новый объект съёмок. Однажды они обнаруживают загибающуюся историческую газету Среднего Запада и издателя, пытающегося её возродить с помощью кучки репортёров-добровольцев.

Это, конечно, не тот «Офис», о котором мы просили, но есть шанс, что и из его спин-оффа выйдет что-то дельное. Основания для оптимизма есть весьма серьёзные — у руля сам Грег Дэниэлс, а на главные роли позвали Донала Глисона и Сабрину Импаччиаторе. Ну и Оскар Нуньес в роли Оскара — приятный сюрприз для фанатов.

Видео

Воскресенье, 7 сентября

 
Премьера+
HBO
Задание Task

В ролях Марк Руффало, Silvia Dionicio, Фиби Фокс, Tom Pelphrey, Рауль Кастилло, Fabien Frankel

Агент ФБР возглавляет оперативную группу по расследованию серии вооружённых ограблений в пригородах Филадельфии. Главный подозреваемый — обычный семьянин.

Марк Руффало готовится вновь раскрыть все грани своего драматического таланта — в новом мини-сериале и вновь на HBO. Вместе с ним — Фабьен Франкель, чья карьера громко стартовала «Домом дракона».

Видео

 
Конец сезона1
Paramount+ with Showtime
Декстер: Воскрешение Dexter: Resurrection

В ролях Майкл С. Холл

Возвращение «Декстера» завершается на такой высокой ноте, что и представить сложно. Предпоследний, девятый эпизод сезона стал самым высокооценённым за всю историю сериала, включая, разумеется, оригинальные восемь сезонов. Можно констатировать — «Воскрешение» удалось, и попрощаемся мы с Декстером теперь, надо полагать, нескоро. Официально о продлении пока молчат, но оно точно будет.

Видео

