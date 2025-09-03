Новые сериалы недели: продолжение «Уэнсдэй» и спин-офф «Офиса»

Среда, 3 сентября
комедия, ужастик
В ролях Дженна Ортега, Луис Гусман, Кэтрин Зета-Джонс, Гвендолин Кристи, Кристина Риччи
Создатель Альфред Гоу, Майлз Миллар, Тим Бёртон
Уэнсдэй Аддамс отправляется учиться в Академию Невермор, где ей предстоит научиться управлять своими недавно пробудившимися экстрасенсорными способностями, прервать череду переполошивших весь город кошмарных убийств и разгадать сверхъестественную тайну, в которую четверть века назад впутались её родители.
Пускай второй сезон «Уэнсдэй» и приглянулся зрителям поменьше первого, ещё не вечер! Сейчас в ход пойдёт Леди Гага, и всё наверняка станет значительно бодрее — на этой неделе выходит вторая половина сезона, финальная. Ждём!
Сериал с Дженной Ортегой давным-давно получил продление на третий сезон, так что на этот счёт можно не волноваться.
Пятница, 5 сентября
В ролях Сабрина Импаччаторе, Донал Глисон, Оскар Нунез, Оскар Нунез, Мелвин Грегг, Chelsea Frei
Съёмочная группа, увековечившая филиал «Дандер Миффлин» в Скрэнтоне, ищет новый объект съёмок. Однажды они обнаруживают загибающуюся историческую газету Среднего Запада и издателя, пытающегося её возродить с помощью кучки репортёров-добровольцев.
Это, конечно, не тот «Офис», о котором мы просили, но есть шанс, что и из его спин-оффа выйдет что-то дельное. Основания для оптимизма есть весьма серьёзные — у руля сам Грег Дэниэлс, а на главные роли позвали Донала Глисона и Сабрину Импаччиаторе. Ну и Оскар Нуньес в роли Оскара — приятный сюрприз для фанатов.
Воскресенье, 7 сентября
В ролях Марк Руффало, Silvia Dionicio, Фиби Фокс, Tom Pelphrey, Рауль Кастилло, Fabien Frankel
Агент ФБР возглавляет оперативную группу по расследованию серии вооружённых ограблений в пригородах Филадельфии. Главный подозреваемый — обычный семьянин.
Марк Руффало готовится вновь раскрыть все грани своего драматического таланта — в новом мини-сериале и вновь на HBO. Вместе с ним — Фабьен Франкель, чья карьера громко стартовала «Домом дракона».
В ролях Майкл С. Холл
Возвращение «Декстера» завершается на такой высокой ноте, что и представить сложно. Предпоследний, девятый эпизод сезона стал самым высокооценённым за всю историю сериала, включая, разумеется, оригинальные восемь сезонов. Можно констатировать — «Воскрешение» удалось, и попрощаемся мы с Декстером теперь, надо полагать, нескоро. Официально о продлении пока молчат, но оно точно будет.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: