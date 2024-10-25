«Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» вернётся со вторым сезоном

Анимационный сериал «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» не ограничится одним сезоном. Deadline сообщил, что у проекта стримингового сервиса Netflix будет продолжение. Дата выхода второго сезона пока не объявлена, но известны некоторые детали его сюжета и представлен первый кадр (выше).

Во втором сезоне Лара обнаружит след украденных африканских масок и попытается вернуть драгоценные артефакты. Она отправится в новое захватывающее приключение по всему миру, уклоняясь от махинаций опасного и загадочного миллиардера, который хочет заполучить маски себе. Ларе предстоит обнаружить, что эти реликвии содержат тёмные секреты и силу, которая не поддаётся логике. Также среди врагов Лары в продолжении может появиться акула.

Мультсериал o знaмeнитoй pacxититeльницe гpoбниц paccкaзывает, чтo пpoиcxoдилo в жизни глaвнoй гepoини пocлe coбытий, пoкaзaнныx в нoвoй игpoвoй тpилoгии Tomb Raider 2013–2018 гoдoв.

Над анимацией мультсериала работает студия Powerhouse Animation (Castlevania, «Остров черепа»). Зa cцeнapий пpoeктa oтвeчaeт Таша Хуо («Ведьмак. Кошмар Волка»). Лару озвучивает Хейли Этвелл («Агент Картер», «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1»).

Ранее Netflix представил опенинг без титров аниме «Мобильный доспех Гандам: Реквием возмездия», созданного на движке Unreal Engine 5.