 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО «Окко», ИНН 7814665871, ID #a-42145

Токен: F7NfYUJCUneP31ojC1cr

   
Прямо из пекла! Первый трейлер «Хеллбоя: Горбуна» «Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция Монструозные последствия гражданской войны в геймплейном трейлере экшена Hell is Us Post Trauma травмирует вас в канун Дня Всех Святых. Metal Slug Tactics — дата выхода и четвёртый трейлер
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
230

«Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» вернётся со вторым сезоном

Источник: Netflix

Анимационный сериал «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» не ограничится одним сезоном. Deadline сообщил, что у проекта стримингового сервиса Netflix будет продолжение. Дата выхода второго сезона пока не объявлена, но известны некоторые детали его сюжета и представлен первый кадр (выше).

Во втором сезоне Лара обнаружит след украденных африканских масок и попытается вернуть драгоценные артефакты. Она отправится в новое захватывающее приключение по всему миру, уклоняясь от махинаций опасного и загадочного миллиардера, который хочет заполучить маски себе. Ларе предстоит обнаружить, что эти реликвии содержат тёмные секреты и силу, которая не поддаётся логике. Также среди врагов Лары в продолжении может появиться акула.

Мультсериал o знaмeнитoй pacxититeльницe гpoбниц paccкaзывает, чтo пpoиcxoдилo в жизни глaвнoй гepoини пocлe coбытий, пoкaзaнныx в нoвoй игpoвoй тpилoгии Tomb Raider 2013–2018 гoдoв.

Над анимацией мультсериала работает студия Powerhouse Animation (Castlevania, «Остров черепа»). Зa cцeнapий пpoeктa oтвeчaeт Таша Хуо («Ведьмак. Кошмар Волка»). Лару озвучивает Хейли Этвелл («Агент Картер», «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1»).

Ранее Netflix представил опенинг без титров аниме «Мобильный доспех Гандам: Реквием возмездия», созданного на движке Unreal Engine 5.

Теги
Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

+Netflix представил опенинг без титров аниме «Мобильный доспех Гандам: Реквием возмездия» 12В антологии «Секретный уровень» заявлены звёздный каст и продолжение Warhammer 40,000: Space Marine 2

Тоже интересно

0«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция 1Настольные впечатления: «Космобюро» 3Киану Ривз, как всегда, превращается в берсерка в комиксе BRZRKR: The Lost Book Of B 10«Человека-паука 4» предлагают снять постановщику «Шан-Чи и Легенды десяти колец» 13Кто-то будет головой: найден актёр на главную мужскую роль в экранизации «Вольтрона: Защитника Вселенной»

Далее на КГ

6
Спецагент «УничтоЖанна» и Прилучный с золотыми пистолетами в трейлере кринж-комедии
 2
Мальчик в поисках доктора: стал известен сюжет ужастика «28 лет спустя»
 3
Первый взгляд на костюм «Человека-паука Нуара» с Николасом Кейджем (фото)
 0
Публикация манги «Кулак синих небес: Перерождение» возобновится спустя 4,5 года
 1
«Веному 3» остаётся молиться на международный прокат — домашний проседает
 0
Netflix представил опенинг без титров аниме «Мобильный доспех Гандам: Реквием возмездия»
 7
«Человек-паук 4» будет расхлёбывать возвращение злодейского Роберта Дауни-младшего в киновселенную Marvel
 0
Комикс о Росомахе и Дэдпуле получил несколько обложек и сюжетную завязку
 0
Стендап-комик Джимми О. Ян в трейлере нового сериала от режиссёра фильмов Marvel о Торе
 6
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 643: «Дикий робот», «Блуждающая тень», лучший сиквел «Гладиатор 2», «Чужой: Ромул» на VHS
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Эффект «Оппенгеймера»: Роберту Дауни-младшему приготовили специальный проект в Universal Pictures
 
Дэдпул объединяется с самым непонятным супергероем Marvel в новой серии
 
Игры Осенний релиз Until Dawn
 
«Чужой: Земля» Ноя Хоули показал свой первый тизер
 
Игры Кровь, кишки и всё такое в трейлере новых добиваний для Mortal Kombat 1
 
Кино Неделя кино на КГ — главные новости 29 июля — 4 августа
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 643: «Дикий робот», «Блуждающая тень», лучший сиквел «Гладиатор 2», «Чужой: Ромул» на VHS
 
12ЕВА
 
 
1Телеовощи – 571: Белок для роботов
 
2Ноль кадров в секунду – 549: Оживший Суп в большом городе
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 642: «Субстанция», «Затерянное место» Александра Ажа, «Домовёнок Кузя», экранизация мема «Ждун»
 
3ЕВА – 603: Возвращение кота-мазохиста
 
4Телеовощи – 570: Специальная аугментация
 
0Ноль кадров в секунду – 548: Трёхглазый патриот
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 641: Провал «Джокера 2», свежий Кевин Смит, «Не говори никому», «Платформа 2», «Сталкер»
 
11Телеовощи – 569: Батон на измене
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru