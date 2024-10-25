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Первый взгляд на костюм «Человека-паука Нуара» с Николасом Кейджем (фото)

В начале октября неизвестные доброжелатели порадовали поклонников Marvel первыми фотографиями со лос-анджелесской съёмочной площадки игрового сериала «Человек-паук Нуар», где Николас Кейдж играет титульного персонажа. Тогда мы увидели Кейджа в образе потрёпанного жизнью детектива. А сегодня у всех желающих есть возможность оценить его супергеройский костюм на новых фото со съёмок.

Под маской, конечно, почти наверняка дублёр. Снимали, скорее всего, какую-то экшен сцену, где ветеран кинематографа сейчас вряд ли взялся сниматься сам. Зато можно уже сейчас оценить, как будет выглядеть главный герой в своей униформе. Вроде бы канонично.

Промо-арт сериала «Человек-паук Нуар» Промо-арт сериала «Человек-паук Нуар»
Теги
Человек-паук Нуар
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Источник фотографий: Depositphotos

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