Стендап-комик Джимми О. Ян в трейлере нового сериала от режиссёра последних фильмов Marvel про Тора

YouTube-канал стримингового сервиса Hulu опубликовал трейлер сериала Interior Chinatown. Премьера шоу намечена на 19 ноября. В этот день на Hulu появятся все 10 эпизодов проекта.

В основе сериала одноимённый роман, который написал Чарльз Ю. Писатель также является создателем, шоураннером и исполнительным продюсером адаптации. В числе других исполнительных продюсеров и режиссёров сериала Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк», «Тор: Любовь и гром», «Чем мы заняты в тени»).

В сериале сыграли актёр и стендап-комик Джимми О. Ян («Кремниевая долина», «Космические силы»), Ронни Чиэн («М3ГАН»), Хлоя Беннет («Агенты „Щ. И. Т.“») и другие.

Уиллис Ву не воспринимает себя как главного героя своей жизни. Отодвинутый на второй план, он всё же стремится стать героем своей собственной истории. Когда Уиллис случайно становится свидетелем преступления, он начинает распутывать криминальную паутину в Китайском квартале, одновременно открывая для себя сокрытую тайну собственной семьи и то, каково это — быть в центре внимания.