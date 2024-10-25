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955

Согласно опросу подростки хотят видеть меньше секса в кино и сериалах

Источник: Searchlight Pictures

Про секс доподлинно известны два неопровержимых факта: а) его не было в Советском Союзе и б) он продаёт. Теперь к этому дуэту добавилось новое откровение: согласно опросу, проведённому Центром филологии и повествования Калифорнийского университета, подростки считают, что секс не нужен в качестве двигателя сюжета. Об этом заявили 62,4% респондентов.

Вообще в опросе приняло около 1500 участников в возрасте от 10 до 24 лет, при этом детей до 13 лет избавили от вопросов об откровенном сексуальном контенте. 63,5% из опрашиваемых предпочли бы, чтобы истории сосредоточились на дружбе. По сравнению с прошлогодним опросом процентная доля поклонников платонических отношений увеличилась — раньше их было 51,5%. При этом 36,2% подростков заявили, что им больше по душе контент о фантастических мирах. Личные проблемы интересны 24,2%, на долю историй о богатых и знаменитых выпало лишь 7,2%, а остальным жанрам перепало лишь 3,3%.

Похоже, что наши выводы действительно подтвердили обнаруженную в прошлом году тенденцию: молодые люди устали видеть на экране одни и те же устаревшие и не имеющие никакого отношения к реальности романтические сюжеты. Подростки и молодые люди хотят видеть истории, которые более достоверно отражают весь спектр нюансов взаимоотношений.

Алиша Дж. Хайнс, директор по исследованиям Центра филологии и повествования.

Хочется надеяться, что под устаревшей романтикой организаторы понимают не гетеросексуальные отношения, а под всем спектром нюансов — разнообразную инклюзивность и толерантность, но тут наверняка не угадаешь. Впрочем, у кино и телевидения имеются и другие проблемы: согласно тому же опросу, лишь 33,3% респондентов выбирает просмотр кино или телевидения в качестве любимого вида развлечений. На первом месте видеоигры с 39,2%, а замыкает тройку залипание в соцсетях с 25,7%.

Комментарии (11)

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Источник фотографий: Depositphotos

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