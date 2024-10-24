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Звезда «Бэтмена» рассказал, почему отказался возвращаться к своей роли в «Пингвине»

Источник: Hbo / Warner Bros.

Вы могли не заметить, но Кармайн Фальконе сильно изменился со времён «Бэтмена». Настолько, что в «Пингвине» — это уже совсем другой человек. Человек по имени Марк Стронг, заменивший в этой роли Джона Туртурро. Рекаст настолько потрясающий, что вряд ли кто-то горевал. Но всё же, что произошло?

Как оказалось, Туртурро сам принял решение отказаться от участия в потенциально хитовом проекте HBO, спин-оффе другого хита от DC. Решение само по себе странное, но не более странное, чем его обоснование. Просто мафиозный босс оказался слишком… отрицательным персонажем. А актёр не одобряет насилия над женщинами — так и запишите.

Я сделал с этой ролью то, что хотел. В сериале же слишком много насилия над женщинами, и это немного не моё.

При этом Туртурро понимает, что и в «Бэтмене» его герой, возможно, творил страшные вещи, но там всё по крайней мере оставалось за кадром.

Впрочем, возможно актёр лукавит, и всему виной банальные конфликты в расписании — Туртурро исполнил главную роль в фильме Педро Альмадовара «Комната по соседству», а уже в январе следующего года выходит второй сезон «Разделения».

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