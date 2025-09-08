 
 
Метагалактический мегакинопортал
Гигантский выпуск про огромных монстров: анонс специального и большого комикса к 70-летию Годзиллы The Terminator #10: люди учатся давать отпор машинам Неузнаваемый Кристиан Бэйл и новая причёска Николаса Кейджа на первом кадре из фильма «Мэдден» Cuphead от мира скролл-шутеров: впечатления от игры Acecraft В сети обнаружили концепт-арт многострадальной Star Wars: Knights of the Old Republic Remake
• • •
 
СЕРИАЛЫ
331

Новые сериалы недели: «Девушка моего сына» — звезда «Дома дракона»

Источник: Amazon

Воскресенье, 7 сентября

 
Сезон3
AMC
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон The Walking Dead: Daryl Dixon

драма, триллер

В ролях Норман Ридус, Meлиcca Maкбpaйд, Kлeмaнc Пoэзи, Aдaм Haгaитиc, Гилберт Гленн Браун

Создатель Дэвид Зэбел

Дэрил Диксон приходит в себя на чужих берегах по другую сторону Атлантики. Главный герой пытается сложить вместе разрозненные воспоминания, чтобы сообразить, что с ним случилось. Как он очутился на чужбине? И как ему теперь вернуться домой?https://www.youtube.com/watch?v=Mna7VYTSzAQ

Дэрил Диксон вернулся к нам ещё в конце прошлой недели, но лучше поздно, чем никогда. Очередной спин-офф самого живучего франчайза пока не сильно радует зрителей, но есть и плюс — по крайней мере хуже стать не должно.

Видео

Среда, 10 сентября

 
Премьера+
Prime Video
Девушка моего сына The Girlfriend

В ролях Робин Райт, Оливия Кук, Лори Дейвидсон, Валид Зуэйтер, Tanya Moodie, Shalom Brune-Franklin

Идиллическая жизнь Лоры рушится, когда новая девушка её сына начинает вызывать у неё подозрения. Полная решимости защитить сына, она выходит из-под контроля, и возникает вопрос: оправдана ли её осторожность, это лишь паранойя? Правда — лишь вопрос перспективы...

Сериал с лёгким флёром нездоровой материнской привязанности — новое детище Amazon Prime можно было назвать «Сыночка присыночка», только речь пойдёт явно не о нём. Каст-лист намекает, что звезды тут две, и это Оливия Кук с Робин Райт. Последняя к тому же сама срежиссировала три эпизода из шести.

Сюжет даже можно назвать интригующим — молодая и красивая Черри встречает богатенького маменькиного сынка и влюбляет его в себя. Или влюбляется по-настоящему — это вопрос спорный. Бдительная мать подозревает, что та — банальная охотница за деньгами, но всегда всё может оказаться ещё хуже. Или, напротив, банальнее, и героине Райт пора подлечиться и отпустить дитятко в свободное плавание.

Видео

 
Сезон5
Hulu
Убийства в одном здании Only Murders in the Building

комедия, детектив

В ролях Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес, Аарон Домингес, Эми Райан, Джеки Хоффман

Великим умам Стива Мартина, Дэна Фогельмана и Джона Хоффмана пришла в голову идея комедийного детектива на века. «Убийства в одном здании» — это история трёх незнакомцев, разделяющих одержимость друг друга реальными историями преступлений, которые внезапно оказываются в центре одной из них. Когда в их престижном жилом комплексе на Верхнем Ист-Сайде случается ужасная смерть, эта троица подозревает убийство и подключает свои обширные знания в этой области, чтобы выяснить правду. Чтобы задокументировать дело, они записывают собственный подкаст и вскоре обнаруживают, что убийца может жить среди них.

Селена Гомес и её друзья глубоко пенсионного возраста возвращаются, чтобы раскрыть очередное убийство на Манхеттене. Новая жертва — бедолага Лестер, консьерж того самого здания. Как вы понимаете, никто не может чувствовать себя в безопасности. Среди звёздных гостей Стива Мартина и Мартина Шорта нынче обещают Рене Зеллвегер, Кристофера Вальц, Теа Леони, Кигэна-Майкла Ки, Бобби Каннавале, Бини Фелдштейн, Логана Лермана и, конечно, Мэрил СТрип — куда уж без неё.

Видео

Четверг, 11 сентября

 
Конец сезона3
Paramount+
Звёздный путь: Странные новые миры Star Trek: Strange New Worlds

фантастика, приключенческий

В ролях Энсон Маунт, Итан Пек, Ребекка Ромейн, Бабс Олусанмокун, Кристина Чонг, Селия Роуз Гудинг

Создатель Акива Голдсман, Алекс Куртцман, Дженни Люмет

Сериал «Странные новые миры», по всеобщему мнению, одно из немногих удавшихся ответвлений франчайза («Дискавери» лучше и вовсе не вспомнить). Потому продление на следующий сезон закономерно и совсем не удивительно.

Видео

Пятница, 12 сентября

 
Конец сезона3
Apple TV+
Основание Foundation

фантастика

В ролях Ли Пейс, Джаред Харрис, Лу Льобелл, Леа Фергюсон, Лаура Бирн, Кассиан Билтон

Создатель Дэвид С. Гойер

Пока не известно, получит ли «Основание» четвёртый сезон, но у фанатов есть все основания для беспокойства. Бюджет третьего сезона и так сильно урезали, и хватит ли денег не следующий — большой вопрос.

Видео, Сайт

Теги
Превью
Комментарии

