Новые сериалы недели: «Девушка моего сына» — звезда «Дома дракона»

Идиллическая жизнь Лоры рушится, когда новая девушка её сына начинает вызывать у неё подозрения. Полная решимости защитить сына, она выходит из-под контроля, и возникает вопрос: оправдана ли её осторожность, это лишь паранойя? Правда — лишь вопрос перспективы...

Сериал с лёгким флёром нездоровой материнской привязанности — новое детище Amazon Prime можно было назвать «Сыночка присыночка», только речь пойдёт явно не о нём. Каст-лист намекает, что звезды тут две, и это Оливия Кук с Робин Райт. Последняя к тому же сама срежиссировала три эпизода из шести.

Сюжет даже можно назвать интригующим — молодая и красивая Черри встречает богатенького маменькиного сынка и влюбляет его в себя. Или влюбляется по-настоящему — это вопрос спорный. Бдительная мать подозревает, что та — банальная охотница за деньгами, но всегда всё может оказаться ещё хуже. Или, напротив, банальнее, и героине Райт пора подлечиться и отпустить дитятко в свободное плавание.