 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Создатели «Кобры Кай» экранизируют легендарного «Рыцаря дорог» Голая ирония: Карен Гиллан всё ещё оправдывается за минимум одежды в фильмах «Джуманджи» Стриминг Prime Video гарантирует съёмки первого сезона сериала по игре Life Is Strange Создатель «Неуязвимого» подразнил появлением нового персонажа в комиксных и успешных «Трансформерах» Аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» обошло в мировом прокате боевик «Миссия невыполнима: Финальная расплата»
• • •
 
4
КИНО
СЕРИАЛЫ
431

«Симпсоны в кино 2» выйдут спустя двадцать лет после первого фильма

Источник: 20th Century

Компания 20th Century в социальной сети X разразилась неожиданным анонсом — представила новый полнометражный фильм по «Симпсонам». Одним анонсом и постером в тему дело не ограничилось: «Симпсоны в кино 2» получили даже точную дату премьеры — 23 июля 2027 года. То есть ровно 20 лет спустя после первой полнометражки. А ведь в вышедшем после премьеры фильма сезоне Барт старательно выводит на школьной доске заверение, что не будет ждать ещё 20 лет следующий фильм. Что ж, не все предсказания «Симпсонов» сбываются должным образом.

«Симпсоны», если кто не знал, это один из самых продолжительных и высокорейтинговых сериалов в истории телевидения. Созданный Мэттом Гроунингом и начинавшийся как набор короткометражек о титульной семейке, сериал идёт в эфире с 1989 года и на данный момент насчитывает 37 сезонов, хотя весной 2025 года был продлен ещё на 4 сезона заочно. Действие сериала разворачивается в вымышленном типичном городке Спрингфилд в неизвестном штате, где проживает семейство Симпсонов — Гомер, его жена Мардж и трое детей — Барт, Лиза и Мэгги.

Полнометражный фильм «Симпсоны в кино» вышел в 2007 году. Несмотря на то, что по структуре кино больше походило на растянутый эпизод сериала, его ждал успех — сборы в $ 536 млн при бюджете в $ 75 млн, высокие зрительские оценки и многочисленные награды и номинации. Так что единственное, что может омрачить радость от данной новости, это факт, что времена нынче другие и смеяться над многими вещами просто опасно для карьеры. Впрочем, недавний успех перезапущенного «Голого пистолета» может намекать на грядущий Ренессанс комедийного жанра.

И постер анонса до кучи:

Постеры фильма «Симпсоны в кино 2»
Теги
АнонсыСимпсоны в киноСимпсоны в кино 2Голый пистолетСимпсоны
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

2Выбрали стулья с пиками: «Футурама» напоминает о скором возвращении новым трейлером 2«Южный парк» возвращается с огненным тизером и датой премьеры нового сезона 3Tpeйлep финaльнoгo ceзoнa «Paзoчapoвaния» oбeщaeт эпичecкoe пpoтивocтoяниe

Тоже интересно

9Вампирша лёгкого поведения сыграет главную роль в экранизации «Легенды о Зельде» 6От создателей «Легенды о Vox Machina»: тизер фэнтези «Могучая девятка» 1КГ играет: BRUTAL JOHN 2 0Матрица лидерства стала последней надеждой автоботов в Transformers #23 15Ура! «Отдел нераскрытых дел» продлён на второй сезон

Далее на КГ

2
Electronic Arts продали Саудовской Аравии и её друзьям за 55 миллиардов долларов
 0
Росомаха и Саблезубый серьёзно разговаривают друг с другом на страницах Ultimate Wolverine #10
 2
Судный день ненадолго отменяется — выход Terminator 2D: No Fate опять перенесли
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 3
Повторная реанимация классики — анонсирован шутер Blood: Refreshed Supply
 3
Silent Hill f продаётся лучше, чем ремейк Silent Hill 2
 3
Джордж Клуни и Адам Сэндлер переживают кризис голливудских знаменитостей в трейлере драмы «Джей Келли»
 13
Хитрый лис и храбрая зайка борются с ксенофобией в трейлере «Зверополиса 2»
 45
Почтальон Охлобыстин принёс второй трейлер «Простоквашино» режиссёра Сарика Андреасяна
 2
После аниме по необычной манге о футболе «Синяя тюрьма: Блю Лок» снимут игровой фильм
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Вышел красивый китайский soulslike Wuchang: Fallen Feathers
 
Сериалы СМИ: съёмки сериала про Зелёных фонарей для HBO завершились
 
Колин Фаррелл пытается сохранить свои шары в тизере фильма «Баллада маленького игрока»
 
Игры Создатель Danganronpa попытается закончить историю закрытого jRPG-игросервиса Tribe Nine
 
Сериалы Сериал «Гордость и предубеждение» от Netflix разжился отборными британскими актёрами и первым кадром
 
Сериалы Пираты в Логтауне: новые постер и кадры второго сезона шоу «Ван-Пис» по самой популярной манге в мире
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 692: «Долгая прогулка» Стивена Кинга, «Чумовая пятница 2», «Диспетчер», история дейтинг-приложений
 
3Ноль кадров в секунду – 597: Соблазнение жука
 
3ЕВА – 652: Конец неподъёмного сезона
 
1Телеовощи – 618: Комедия без границ
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 691: «Дракула» Люка Бессона, «Хани, не надо!», «Орудия», перенос «Горца», рекорды «Истребителя демонов»
 
3ЕВА – 651: Невоспитый герой
 
4Телеовощи – 617: Сущность кентавра
 
3Ноль кадров в секунду – 596: Побег из Сан-Франциско
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 690: «Никто 2», «Сверху вниз» Спайка Ли, рекордное «Заклятие 4», Call of Duty от Спилберга
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru