«Симпсоны в кино 2» выйдут спустя двадцать лет после первого фильма

Компания 20th Century в социальной сети X разразилась неожиданным анонсом — представила новый полнометражный фильм по «Симпсонам». Одним анонсом и постером в тему дело не ограничилось: «Симпсоны в кино 2» получили даже точную дату премьеры — 23 июля 2027 года. То есть ровно 20 лет спустя после первой полнометражки. А ведь в вышедшем после премьеры фильма сезоне Барт старательно выводит на школьной доске заверение, что не будет ждать ещё 20 лет следующий фильм. Что ж, не все предсказания «Симпсонов» сбываются должным образом.

«Симпсоны», если кто не знал, это один из самых продолжительных и высокорейтинговых сериалов в истории телевидения. Созданный Мэттом Гроунингом и начинавшийся как набор короткометражек о титульной семейке, сериал идёт в эфире с 1989 года и на данный момент насчитывает 37 сезонов, хотя весной 2025 года был продлен ещё на 4 сезона заочно. Действие сериала разворачивается в вымышленном типичном городке Спрингфилд в неизвестном штате, где проживает семейство Симпсонов — Гомер, его жена Мардж и трое детей — Барт, Лиза и Мэгги.

Полнометражный фильм «Симпсоны в кино» вышел в 2007 году. Несмотря на то, что по структуре кино больше походило на растянутый эпизод сериала, его ждал успех — сборы в $ 536 млн при бюджете в $ 75 млн, высокие зрительские оценки и многочисленные награды и номинации. Так что единственное, что может омрачить радость от данной новости, это факт, что времена нынче другие и смеяться над многими вещами просто опасно для карьеры. Впрочем, недавний успех перезапущенного «Голого пистолета» может намекать на грядущий Ренессанс комедийного жанра.

И постер анонса до кучи: