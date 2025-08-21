 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
СЕРИАЛЫ
282

Выбрали стулья с пиками: «Футурама» напоминает о скором возвращении новым трейлером

Источник: Hulu

Фантастический сериал «Футурама» скоро вернётся с новым, 13 сезоном. Создатели напоминают об этом замечательном событии новым трейлером, который слегка приоткрывает завесу тайны над тем, что ждёт зрителей. Бендер примет препарат увеличивающий рост, что обернётся схваткой с Годзиллой, в отношениях Фрая и Лилы наметится очередной кризис, а человечеству опять грозит уничтожение. В общем, обычные будни службы доставки «Межпланетный экспресс».

На этот раз зрителям не придётся растягивать удовольствие на пару месяцев: все 10 эпизодов нового 13 сезона выйдут на стриминговом сервисе Hulu в один день — 15 сентября. Концентрированное удовольствие для поклонников гарантированно, даже если те ворчат, что сериал скатился.

«Футураму» придумал ещё в конце прошлого тысячелетия (в 1999 году) Мэтт Гроунинг, создатель легендарных «Симпсонов». Действие шоу разворачивается в XXX веке, куда путём криогенной заморозки попал простой курьер из нашего времени Филипп Дж. Фрай. В будущем он обзаводится верными друзьями — одноглазой инопланетянкой (на самом деле обычным мутантом) Лилой и роботом-сгибальщиком Бендером. Все вместе они трудятся в «Межпланетном экспрессе» — службе доставки, принадлежащей дальнему родственнику Фрая профессору Фарнсворту.

Теги
ФутурамаСимпсоныТрейлер
