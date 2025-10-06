 
 
СЕРИАЛЫ
183

Четвёртый сезон костюмированной любовной драмы «Бриджертоны» выйдет зимой 2026 года

Источник: Netflix

Дата премьеры четвёртого сезона шоу «Бриджертоны» от Netflix официально не объявлена, но уже известна. Это из-за того, что в сети раньше времени опубликовали постер грядущего сезона, раскрывающий важную информацию о продолжении. Как оказалось, выйдет сезон в двух частях зимой 2026 года. Первая часть появится на стриминговом сервисе 29 января, а вторая — 26 февраля. Постер с датами выхода уже удалён, о чём сообщил портал What's on Netflix.

Премьера «Бриджертонов» состоялась 25 декабря 2020-го. Костюмированная любовная драма основана на одноимённом цикле романов за авторством Джулии Куинн. Во всех трёх вышедших сезонах шоу по восемь эпизодов. Третий видеосервис выпустил в двух частях.

Проект заранее продлили на пятый и шестой сезоны. С выходом в будущем шестого «Бриджертоны» станут одним из самых продолжительных сериалов в истории Netflix.

Ранее завершились съёмки финального сезона шоу «Ведьмак», и появились новые постер и кадры второго сезона сериала «Ван-Пис». Оба этих проекта тоже выходят на Netflix.

