 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Райан Гослинг и Флинн Грей на новом фото со съёмок «Звёздных войн: Старфайтер» В захвате власти криминального мира Нью-Йорка примут участие Ченнинг Татум, Оскар Айзек и Зази Битц КГ играет: BRUTAL JOHN 2 Новая экранизация «Стрит Файтера» нашла свою Чун Ли Дядя Бен и Джона Джеймсон занимаются журналистской работой на страницах Ultimate Spider-Man #21
• • •
 
СЕРИАЛЫ
69

Пираты в Логтауне: новые постер и кадры второго сезона шоу «Ван-Пис» по самой популярной манге в мире

Источник: Netflix

В 2026 году на стриминговом сервисе Netflix выйдет второй сезон сериала «Ван-Пис». За месяцы до его релиза портал IGN опубликовал эксклюзивные постер и кадры из грядущего сезона. Сайт разместил новые изображения команды Пиратов соломенной шляпы в городе Логтаун, расположенном на одном из островов Ист Блю.

В продолжении Пираты соломенной шляпы встретят новых друзей, новых врагов и будущего врача своей команды по имени Тони Тони Чоппер.

Постеры сериала «Ван-Пис» Кадры из сериала «Ван-Пис» Кадры из сериала «Ван-Пис» Кадры из сериала «Ван-Пис»

Премьера сериала состоялась на видеосервисе 31 августа 2023 года. Netflix продлил «Ван-Пис» на второй сезон всего через две недели после премьеры. У шоу будет и третий сезон.

«Ван-Пис» — экранизация одноимённой серии манги, автором которой является Эйитиро Ода. Манга публикуется с июля 1997 года и всё ещё не закончена. На данный момент она собрана в 112 томов.

По состоянию на август 2022-го общий мировой тираж серии превысил 516,6 млн копий. «Ван-Пис» — самая популярная манга в истории.

Франчайз включает побочную мангу, видеоигры, аниме и не только. В будущем Netflix также выпустит ремейк аниме-сериала «Ван-Пис». Над ремейком работает студия Wit Studio, снявшая три первых сезона адаптации манги «Атака титанов».

Теги
ГалереяВан-ПисNetflix
Комментарии

Ещё на эту тему

6Чоппер в специальном ролике рассказал, когда выйдет второй сезон сериала «Ван-Пис» 4«Метеоры» и «Вымпелы» соревнуются в футболе в новом тизере мультсериала «Чемпионы» 14Теперь оба сезона «Уэнсдэй» в топе самых популярных англоязычных сериалов Netflix 4Известны первые исполнители ролей в экранизации романа «Эпоха невинности» от Netflix 5У сериала Marvel «Сорвиголова: Рождённый заново» действительно будет третий сезон

Тоже интересно

8Геймпленый трейлер Resident Evil Requiem пугает главную героиню до истерики 0КГ играет: Nier: Automata, часть 1 0Тизер и другие подробности второго фильма трилогии «Мобильный доспех Гандам: Вспышка Хэтэуэя» 1Вышел первый номер личного комикса про Шреддера из «Черепашек-ниндзя» 10Хоакин Феникс и Педро Паскаль не могут поделить город в трейлере фильма «Эддингтон»

Далее на КГ

1
В «Человеке-пауке: Совершенно новый день» появился злодей, который может похоронить Питера Паркера
 1
Николас Кейдж опять снимется у режиссёра боевика «Воздушная тюрьма»
 0
Zenescope готовит специальный сборник с иллюстрациями героинь и злодеев в образах известных монстров
 0
DC туманно намекнуло на публикацию неизданного сюжета про Болотную Тварь спустя 35 лет
 5
Сказка «Буратино» получила новый постер за 100 дней до выхода в прокат
 0
Дядя Бен и Джона Джеймсон занимаются журналистской работой на страницах Ultimate Spider-Man #21
 15
Чудовищный Кристиан Бэйл создаёт себе на голову «Невесту» (тизер)
 1
ЕВА-652: Прямая трансляция
 3
Новые сериалы недели: «Медленные лошади» и «Голяк» возвращаются
 5
Появилось фото со съёмок новых «Голодных игр» с главным злодеем киносерии в исполнении Рэйфа Файнса
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме Манга «Импульс мира» ушла на перерыв
 
Игры После волны народной критики разработчики снизили цену на The Outer Worlds 2
 
Кино В экранизации «Стрит Файтера» непробиваемый Фифти Сент сыграет боксёра Балрога
 
Игры Microsoft уволила тысячи человек из игрового подразделения, закрыла Perfect Dark и Everwild
 
Кино Юрий Колокольников скрутил Остина Батлера на новом кадре из фильма «Пойман с поличным»
 
Игры Обзорный трейлер сборника двух частей Super Mario Galaxy
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
1Телеовощи – 618: Комедия без границ
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 691: «Дракула» Люка Бессона, «Хани, не надо!», «Орудия», перенос «Горца», рекорды «Истребителя демонов»
 
2ЕВА – 651: Невоспитый герой
 
4Телеовощи – 617: Сущность кентавра
 
3Ноль кадров в секунду – 596: Побег из Сан-Франциско
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 690: «Никто 2», «Сверху вниз» Спайка Ли, рекордное «Заклятие 4», Call of Duty от Спилберга
 
6ЕВА – 650: Неопознанный летающий петух
 
5Телеовощи – 616: Петровичам привет
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru