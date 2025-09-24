Пираты в Логтауне: новые постер и кадры второго сезона шоу «Ван-Пис» по самой популярной манге в мире

В 2026 году на стриминговом сервисе Netflix выйдет второй сезон сериала «Ван-Пис». За месяцы до его релиза портал IGN опубликовал эксклюзивные постер и кадры из грядущего сезона. Сайт разместил новые изображения команды Пиратов соломенной шляпы в городе Логтаун, расположенном на одном из островов Ист Блю.

В продолжении Пираты соломенной шляпы встретят новых друзей, новых врагов и будущего врача своей команды по имени Тони Тони Чоппер.

Премьера сериала состоялась на видеосервисе 31 августа 2023 года. Netflix продлил «Ван-Пис» на второй сезон всего через две недели после премьеры. У шоу будет и третий сезон.

«Ван-Пис» — экранизация одноимённой серии манги, автором которой является Эйитиро Ода. Манга публикуется с июля 1997 года и всё ещё не закончена. На данный момент она собрана в 112 томов.

По состоянию на август 2022-го общий мировой тираж серии превысил 516,6 млн копий. «Ван-Пис» — самая популярная манга в истории.

Франчайз включает побочную мангу, видеоигры, аниме и не только. В будущем Netflix также выпустит ремейк аниме-сериала «Ван-Пис». Над ремейком работает студия Wit Studio, снявшая три первых сезона адаптации манги «Атака титанов».